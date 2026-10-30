Zegarek i telefon z tym samym numerem - jak działa usługa MultiSIM?

Usługa MultiSIM to rozwiązanie, które umożliwia przypisanie jednego numeru telefonu oraz wspólnego pakietu danych do co najmniej dwóch niezależnych urządzeń za pośrednictwem fizycznych kart SIM lub cyfrowych profili eSIM. Zastosowanie tej technologii eliminuje konieczność noszenia przy sobie smartfona podczas aktywności fizycznej, gwarantując stałą dostępność połączeń głosowych, wiadomości oraz transferu danych bezpośrednio na tarczy smartwatcha.

Czym jest usługa MultiSIM i na czym polega jej działanie?

Usługa MultiSIM polega na technologicznym sklonowaniu tożsamości abonenckiej w rejestrze sieci macierzystej (HLR/HSS), co pozwala na równoczesne logowanie się dwóch lub więcej urządzeń z tym samym identyfikatorem MSISDN do stacji bazowych operatora.

W tradycyjnym modelu telekomunikacyjnym jedna karta odpowiada jednemu numerowi abonenckiemu. Rozwiązanie typu dwie karty SIM jeden numer znosi to ograniczenie, tworząc powiązanie pomiędzy kartą główną zainstalowaną w telefonie a kartą dodatkową (zazwyczaj wirtualnym profilem eSIM) wbudowaną w smartwatch. Przychodzące połączenie głosowe wywołuje równoległy sygnał dzwonka na obu sprzętach w tym samym ułamku sekundy. Użytkownik decyduje, na którym urządzeniu odbierze rozmowę. Wszystkie realizowane usługi, w tym połączenia wychodzące, wiadomości SMS, MMS-y oraz transmisja danych w standardzie LTE lub 5G, obciążają jedno wspólne konto bilingowe.

Co jest potrzebne w smartwatchu, aby działała usługa MultiSIM?

Do działania usługi MultiSIM w smartwatchu potrzebny jest wbudowany modem komórkowy (wersja LTE lub 5G) oraz obsługa cyfrowej karty eSIM, które umożliwiają urządzeniu samodzielne logowanie się do sieci bez pośrednictwa smartfona.

Standardowe zegarki sportowe łączą się ze smartfonem jedynie przez Bluetooth lub lokalne Wi-Fi, co ogranicza ich niezależność do odległości maksymalnie 10 metrów. Wdrożenie usługi MultiSIM wymaga odpowiednich elementów wyposażenia zegarka:

wbudowany modem komórkowy – miniaturowy układ odbiorczy, który łączy się bezpośrednio z najbliższą stacją bazową operatora; cyfrowa karta eSIM – wbudowany w zegarek moduł cyfrowy, na który pobiera się profil karty bezpośrednio z sieci przez aplikację na telefonie.

Zegarek bez modemu komórkowego pełni jedynie funkcję dodatkowego ekranu dla smartfona. Dopiero model z obsługą sieci komórkowej staje się w pełni autonomicznym telefonem na nadgarstku.

Jakie korzyści zapewnia wspólny numer na zegarku i telefonie?

Wspólny numer na smartwatchu i smartfonie zapewnia swobodę ruchu oraz ciągły kontakt w sytuacjach, gdy zabranie ze sobą telefonu jest niewygodne lub ryzykowne.

Niezależna łączność w zegarku sprawdza się w konkretnych sytuacjach dnia codziennego:

trening na świeżym powietrzu lub siłowni – podczas biegania czy jazdy na rowerze telefon może zostać w domu, a zegarek rejestruje trasę, odtwarza muzykę wprost do słuchawek bezprzewodowych oraz pozwala odebrać pilne połączenie;

szybkie wyjście z domu lub spacer – krótka nieobecność nie wymaga zabierania torebki czy obciążania kieszeni smartfonem, a stały kontakt z bliskimi pozostaje zachowany;

nagłe rozładowanie telefonu w trasie – utrata zasilania w głównym urządzeniu nie odcina łączności ze światem, ponieważ zegarek na nadgarstku umożliwia wykonanie połączenia lub wybranie numeru alarmowego 112.

Wspólny numer to również praktyczne rozwiązanie w przypadku dzieci. Smartwatch na nadgarstku dziecka gwarantuje rodzicom stałą łączność głosową i kontrolę sytuacji, eliminując potrzebę wręczania najmłodszym delikatnego smartfona. Zegarek jest na stałe zapięty na ręku, dzięki czemu sprzęt nie wypadnie z kieszeni na placu zabaw, nie ulegnie stłuczeniu i nie zostanie zgubiony w szkole.

Usługa MultiSIM to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia niezależną łączność na nadgarstku oraz pełną synchronizację połączeń i transferu danych między urządzeniami. Daje swobodę podczas treningu i codziennych obowiązków, gwarantując stały kontakt bez konieczności ciągłego noszenia smartfona przy sobie.