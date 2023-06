 Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego - nowa placówka edukacyjna na mapie Elbląga

1 września na mapie Elbląga zagości nowa placówka edukacyjna - Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego. Mieścić się będzie przy ulicy Grunwaldzkiej 2i, w budynku Elkop. ZSKZ to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, co oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość zdawania egzaminów maturalnych oraz zawodowych na terenie placówki.

Filozofia szkoły opiera się na świadomości, że świat wokół nas nieustannie się zmienia, a młodzież stoi przed różnorodnymi wyzwaniami. Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Elblągu dąży do dynamicznej adaptacji do tych zmian oraz reagowania na potrzeby i problemy uczniów. Szkoła nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy, lecz stara się być miejscem, które zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, tolerancji oraz otwartości na różnorodność i odmienne poglądy. Celem jest przywrócenie radości z nauki i równego traktowania słów "uczeń" i "nauczyciel". Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Elblągu, założony przez Łukasza Stelmacha, ma być miejscem, gdzie sukces rodzi sukces.

Autorski program kształcenia oparty na 4 filarach

- W ramach prowadzonego programu kształcenia i rozwoju osobistego uczniów, skupiamy się na czterech filarach. Pierwszy z nich to rozwój osobisty uczniów, drugi - doskonalenie umiejętności życiowych, trzeci - nauka efektywnych metod uczenia się, a czwarty - rozwijanie zainteresowań i zdolności naukowych ucznia – tłumaczy Łukasz Stelmach, założyciel szkoły.

- Naszym ostatecznym celem, wynikającym z realizacji programu kształcenia przez 4 lub 5 lat nauki w szkole, jest wykształcenie "pożądanego" absolwenta. Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się silnymi jednostkami, wierzącymi w swoje możliwości i wartość, tolerancyjnymi, gotowymi do podejmowania nowych wyzwań i umiejącymi sobie z nimi radzić. Dążymy do tego, aby byli krytycznymi myślicielami, potrafiącymi odróżnić fakty od opinii, a także mającymi zdolność formułowania własnych poglądów, opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu. Pragniemy również zapewnić im wysoką jakość kształcenia w obszarze ich zainteresowań i predyspozycji zawodowych - podkreśla założyciel szkoły.

Poznaj kierunki kształcenia

Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Elblągu oferuje szeroki zakres kształcenia, obejmujący technikum o różnych profilach, takich jak technik informatyk, technik programista, technik fryzjersko-kosmetyczny, technik transportu kolejowego, technik aranżacji wnętrz oraz technik logistyk. Dodatkowo, szkoła prowadzi również klasy licealne o specjalizacji ogólnej, dziennikarsko-językowej, wojskowej, medycznej oraz nowych mediów - influencer.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zskz.com.pl. Zapraszamy wszystkich uczniów klas ósmych wraz z ich rodzicami do zapoznania się z naszą bogatą ofertą edukacyjną i dołączenia do naszej społeczności uczniowskiej!

---materiał promocyjny---