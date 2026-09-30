Ćwierć wieku nauki i pasji

Wraz z końcem września studenci szykują się na kolejny rok wyzwań i nauki. Niektórzy z nich pierwszy raz przekroczą bramy uczelni. Ten dzień jest szczególny dla Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Zobacz zdjęcia.

- Spotykamy się nie tylko po to, żeby zainaugurować Nowy Rok Akademicki, ale również by świętować jubileusz 25-lecia naszej Akademii – mówił prorektor Maciej Bogusławski.

Uroczystość odbyła się 30 września w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele środowisk naukowych i medycznych, samorządowcy, członkowie służb mundurowych. Najważniejsi jednak byli studenci, szczególnie pierwszoroczni. Zostali oni oficjalne przyjęci na uczelnię i złożyli ślubowanie. Karolina i Milena wybrały pielęgniarstwo.

- To jest taki kierunek, na który zawsze będzie zapotrzebowanie – tłumaczyła Karolina - Zbierałam się od kilku lat i w końcu postanowiłam zrobić ten krok do przodu. Do tego pracuję, więc studia zaoczne pozwalają mi połączyć jedno z drugim.

- Lubię pracę z ludźmi i myślę, że nadam się do tego zawodu – stwierdziła Milena.

Jan wiąże swoją przyszłość z medycyną.

- Zaczęło się od czasów liceum, byłem na biol-chemie i zainteresowałem się tym – przyznał.

Podczas uroczystości wyróżniono absolwentów akademii, którzy uzyskali najwyższą średnią z przedmiotów.

- Na pewno były to lata wytężonej pracy, umysłowej przede wszystkim – wspominała Weronika. - Były to też lata poświęceń ze strony rodziny, która mocno mnie wspierała. To były ciekawe lata.

Ważnym głosem było przemówienie prorektor Beaty Januszko–Giergielewicz, która poruszyła temat sztucznej inteligencji, wkraczającej w świat akademicki.

- Szybkie wyszukiwanie treści, opracowywanie tekstów dzięki AI ma niewątpliwie wiele zalet, może jednak paradoksalnie wprowadzić stronniczość do ludzkiego procesu decyzyjnego – wyjaśniała Januszko–Giergielewicz - Dlatego w żaden sposób nie zastąpi ona naturalnej inteligencji. Niepokój wzbudziły badania naukowe, w których studenci korzystają z ChatGPT. Uzyskali istotnie gorsze wyniki w teście sprawdzającym w porównaniu do osób uczących się tradycyjnie. Cóż nam więc pozostaje? Powrót do korzeni. Postuluje się strategie, w których technologia stanowi uzupełnienie, a nie zamiennik solidnej wiedzy zdobywanej przez człowieka. AI ma nam pomóc, a nie może nam tego tradycyjnego nauczania zastąpić.

Studentom życzymy udanego roku akademickiego!