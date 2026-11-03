UWAGA!

Dobro, które pomaga ratować życie

 Elbląg, Dobro, które pomaga ratować życie
Fot. SP 21

2 listopada 2026 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu otrzymała wyjątkowe wsparcie. Pan Robert Halicki ufundował naszej szkole defibrylator szkoleniowy, dzięki któremu uczniowie i pracownicy będą mogli zdobywać cenne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

To piękny gest i dowód na to, że są ludzie, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo innych. Panu Robertowi Halickiemu składamy serdeczne podziękowania za hojność, otwarte serce i wsparcie naszej szkoły.

Cieszymy się, że możemy mieć tak wspaniałego Sponsora i Przyjaciela SP 21


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama