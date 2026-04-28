Dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych

Prezydent Elbląga ogłosił otwarty konkurs na udzielenie w 2026 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Zainteresowane ogrody działkowe mogą składać oferty zgodnie z załączonym regulaminem do dnia 26 maja br. Od kilku lat Miasto Elbląg wspiera finansowo rozwój ogrodów działkowych poprzez udzielanie dotacji, na którą w 2026 r. zabezpieczono kwotę 42 000,00 zł. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć m.in. na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej w tym sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych pod warunkiem, że realizacja tych zadań będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.