Dzień Edukacji Narodowej i 65. urodziny SP 18

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, a Szkoła Podstawowa nr 18 dodatkowo swoje 65. Urodziny. Były występy uczniów, prezentacja dotycząca historii szkoły, STO LAT i pyszny tort. Wszyscy uczniowie i pracownicy byli głęboko poruszeni, że to już 65 lat istnienia placówki. Zobacz zdjęcia.

Przez tyle lat szkoła miała tylko czterech dyrektorów: Zbigniewa Grabowskiego, Wandę Kuczmarską, Beatę Gawkowską oraz Iwonę Mikulską, obecną panią dyrektor.

Przybliżmy nieco historię Szkoły Podstawowej nr 18:

Wrzesień 1960. Szkoła zostaje wybudowana na nowo powstałym Osiedlu Zawada. Jednak nie można w niej jeszcze prowadzić zajęć. Od września lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych w Szkołach Podstawowych nr 5 i nr 2. Przysparza to wiele kłopotów dzieciom, nauczycielom i rodzicom. Z wszelkimi burzami dzielnie zmaga się załoga "Osiemnastki". Przewodzi im kierownik szkoły Zbigniew Grabowski.

W roku 1987 dowództwo nad załogą Osiemnastki objęła Wanda Kuczmarska. Wybitny dowódca, świetny pedagog, sprawny menadżer, zawsze blisko ucznia, wsłuchana w głosy nauczycieli i rodziców.

Kolejny przełomowy moment w historii szkoły to rok 2007. Komendę na pokładzie obejmuje Iwona Mikulska. Na dumnie wypiętych żaglach Osiemnastka wypływa na morza i oceany XXI wieku.

Mottem szkoły niezmiennie od lat jest SEMPER IN ALTUM, czyli zawsze wzwyż.

Na kwiecień 2026 roku zaplanowana jest uroczystość z okazji Jubileuszu 65-lecia Szkoły Podstawowej nr 18.

Czekamy z niecierpliwością.