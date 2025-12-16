„Dzień jeden w roku” w szkole muzycznej

„Dzień jeden w roku” to koncert przygotowany w całości przez uczniów V klasy II stopnia Szkoły Muzycznej w Elblągu, który spotkał się z tak dużym odzewem, że wszystkie miejsca zostały zarezerwowane jeszcze przed wydarzeniem. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.

Koncerty odbędą się w dniach 16–18 grudnia w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Elblągu. Projekt jest autorską inicjatywą uczniów:

Agnieszka Gietka, Alicja Brzozowska, Aleksandra Kolbe, Amelia Jakuć, Cecylia Biedawska, Dawid Schroeder, Klara Olszewska, Kornelia Gulińska, Leon Styfi, Maciej Markowski, Maja Czurak, Martyna Dembińska, Michalina Ciechorska, Nadia Rożentalska, Szymon Bracki, Zuzanna Sekuła, którzy samodzielnie opracowali scenariusz, koncepcję artystyczną oraz oprawę wydarzenia.

Do realizacji projektu uczniowie klasy V zaprosili także innych uczniów szkoły oraz absolwentów i przyjaciół spoza placówki, współtworząc wspólnotowe, międzypokoleniowe wydarzenie artystyczne. Ponadto w projekcie nastąpiła współpraca między szkołami artystycznymi – klasa 4a Pani Katarzyny Swoińskiej z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym stworzyła i pomogła w budowaniu scenografii koncertu, co nadało wydarzeniu wyjątkowy wymiar wizualny.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani byli również wychowawca klasy - Krzysztof Kacała, nauczycielka wspierająca (autorka części aranżacji muzycznych) - Paulina Sadło oraz rodzice uczniów, wspierający młodych twórców na każdym etapie przygotowań.

„Dzień jeden w roku” to nie tylko koncert, ale również opowieść muzyczna, w której młodzi artyści łączą umiejętności wokalne i instrumentalne z elementami scenicznej narracji. Projekt pokazuje, że uczniowie Szkoły Muzycznej potrafią wziąć odpowiedzialność za pełną realizację wydarzenia artystycznego – od pomysłu po wykonanie.

Fakt, że wszystkie miejsca zostały zarezerwowane z wyprzedzeniem, jest dla organizatorów potwierdzeniem dużego zainteresowania lokalnej społeczności oraz dowodem na to, jak ważne są inicjatywy oddolne tworzone przez młodych ludzi.

Koncerty, takie jak "Dzień jeden w roku" stanowią ważne wydarzenie kulturalne w Elblągu i są przykładem zaangażowania, pasji oraz kreatywności młodych artystów, którzy z powodzeniem realizują własne projekty sceniczne.