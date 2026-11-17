Elbląg - historia, która tworzy przyszłość. Wyjątkowa konferencja już 19 listopada

W Bibliotece Elbląskiej odbędzie się konferencja naukowo-historyczna „Elbląg na przestrzeni wieków: od lokacji do współczesności”, wpisująca się w obchody 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. Spotkanie zaplanowano na 19 listopada 2026 roku (czwartek), w godz. 10.00–13.45.

Jak historia Elbląga kształtowała jego tożsamość i jaki ma wpływ na współczesne oblicze miasta? O tym będą rozmawiać uczestnicy konferencji, podczas której zaplanowano referaty naukowe, projekcję filmu, panel dyskusyjny oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną trzy referaty naukowe:

– „Elbląg jako emporium handlowe na przełomie XVI i XVII wieku” – dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, prof. UWM;

– „Żydzi w Elblągu – historia i dziedzictwo (XIX–XXI w.)” – dr hab. Izabela Lewandowska,

prof. UWM;

– „Walki o Elbląg w 1945 roku – czas przełomu, czas zniszczenia” – dr hab. Tomasz Gliniecki.

W programie zaplanowano również projekcję filmu „Elbląg w międzywojniu”, przygotowanego przez Juliusza Marka oraz panel dyskusyjny „Elbląg tu i teraz – dziedzictwo historii”, który poprowadzi Juliusz Marek. W rozmowie udział wezmą: dr hab. Izabela Lewandowska, ks. dr Andrzej Kilanowski, dr Grażyna Chrostek-Żugaj, dr hab. Tomasz Gliniecki oraz Krzysztof Ciesielski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Ważnym punktem wydarzenia będzie także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Elbląg w obiektywie czasu”, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs zachęca młodzież do odkrywania historii miasta, poznawania jego zabytków i wyjątkowych miejsc

oraz przedstawiania Elbląga z własnej perspektywy.

Konferencja będzie okazją do poznania wielokulturowych dziejów miasta, refleksji nad jego dziedzictwem oraz rozmowy o tym, jak historyczne doświadczenia mogą inspirować kolejne pokolenia elblążan.

Organizatorami wydarzenia są: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida.

Konferencję poprowadzą: Martyna Zarzecka z I Liceum Ogólnokształcącego i Paula Banasik z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu. Wydarzenie będzie również transmitowane na Facebooku, dzięki temu spotkanie będą mogły obejrzeć osoby, które nie wezmą w nim udziału osobiście.

Organizatorzy zapraszają uczniów, nauczycieli, studentów, regionalistów, pasjonatów historii oraz wszystkich mieszkańców Elbląga i regionu do wspólnego odkrywania przeszłości i rozmowy

o przyszłości miasta.

„Elbląg – historia, która tworzy przyszłość” – to przesłanie, które przyświeca organizatorom wydarzenia. Poznając historię naszego miasta, lepiej rozumiemy jego współczesność, doceniamy lokalne dziedzictwo i możemy bardziej świadomie kształtować jego przyszłość.

Zapraszamy do wspólnego spotkania z historią Elbląga!