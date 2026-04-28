Fala dobra popłynęła z Elbląga. III LO wśród najlepszych w Polsce

W świecie, w którym tak często mówi się o pośpiechu, obojętności i zaniku czytelniczych nawyków, są chwile, które przywracają wiarę w siłę wspólnoty, wrażliwości i solidarnego działania. Jedną z nich stał się udział III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu w ogólnopolskiej akcji „Fala Literatury", której celem było wsparcie szkolnych bibliotek na Litwie.

Nasza szkoła włączyła się w to wyjątkowe przedsięwzięcie, stając się jedyną placówką w Elblągu oraz powiecie elbląskim, która podjęła to wyzwanie. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Społeczność III LO zebrała aż 139 książek, co zapewniło naszej szkole trzecie miejsce w Polsce spośród 28 punktów zbiórki działających w całym kraju.

To wynik imponujący nie tylko ze względu na liczby, lecz przede wszystkim dlatego, że za każdą przekazaną książką stoi gest serca, otwartość i świadomość, jak wielką wartość niesie literatura. W skali całej akcji zebrano 1122 książki, które trafią do polskich szkół na Litwie, wzbogacając tamtejsze biblioteki o lektury, klasykę literatury oraz książki dla dzieci i młodzieży.

Słowa uznania należą się koordynatorkom przedsięwzięcia w naszej szkole – Aleksandrze Maciejewskiej oraz Małgorzacie Wolskiej, które czuwały nad przebiegiem zbiórki, mobilizowały społeczność szkolną i pokazały, że prawdziwa edukacja rodzi się także z działania na rzecz innych.

Sukces III LO to dowód na to, że szkoła może być miejscem nie tylko nauki, lecz również empatii, odpowiedzialności społecznej i realnego wpływu na świat. Każda ofiarowana książka stała się mostem łączącym ludzi, miejscowości i pokolenia. To piękna lekcja człowieczeństwa, której nie znajdziemy w żadnym podręczniku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz mieszkańcom, którzy wsparli akcję. Dziś naszą szkołę odwiedził Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugutt.org, który osobiście odebrał zebrane książki. Już wkrótce trafią one do miejsca przeznaczenia. Cieszymy się, że spisane historie nie zostały na półkach, lecz wyruszyły w drogę.