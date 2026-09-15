Idealne Dyktando Bohaterów. Ruszają zgłoszenia do konkursu ortograficznego

Ortografia, rywalizacja i dobra zabawa - tak zapowiada się Konkurs Językowy „Idealne Dyktando Bohaterów” organizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego powalczą o tytuł „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2026”.

Konkurs skierowany jest do trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły z regionu. Uczestnicy zmierzą się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas V - VI oraz VII - VIII szkół podstawowych, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Rywalizacja będzie miała dwa etapy. 12 października 2026 r. w siedzibie CSE „Światowid” odbędą się eliminacje. Do Wielkiego Finału, zaplanowanego na 16 października, awansują po trzy najlepsze drużyny z każdej kategorii.

Na zwycięzców i wyróżnione zespoły czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zwycięskie drużyny otrzymają również puchary i wyjątkową nagrodę - edukacyjne wyjście do wybranej instytucji kultury wraz z biletami dla całej klasy, którą reprezentują.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 6 października 2026 r. Udział jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami należy przesłać na adres marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl lub dostarczyć osobiście bądź pocztą do CSE „Światowid” w Elblągu, pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, z dopiskiem „Dyktando Bohaterów”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bohaterowie (nie)idealni. Popkultura w świecie kultury”, dofinansowanego ze środków Programu „Kulturalny ORLEN”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej CSE „Światowid”: www.swiatowid.elblag.pl – projekt „Bohaterowie (nie)idealni”.