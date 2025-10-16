UWAGA!

Konferencja Samorząd terytorialny w Polsce - stan obecny i perspektywy w ANS

 Elbląg, Konferencja Samorząd terytorialny w Polsce - stan obecny i perspektywy w ANS
16 października w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy” organizowana przez Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu oraz prezydenta Elbląga dra Michała Missana. Tegoroczna edycja poświęcona była skuteczności działania samorządu terytorialnego, w kontekście 35-lecia reform samorządowych w Polsce.

  Elbląg, Konferencja Samorząd terytorialny w Polsce - stan obecny i perspektywy w ANS
Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz analiza jego efektywności wobec aktualnych wyzwań społecznych, gospodarczych i ustrojowych. Szczególna uwaga poświęcona została perspektywie lokalnej – miasta Elbląg, subregionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencja została podzielona na cztery sesje, podczas których wystąpili m.in. przedstawiciele środowiska naukowego i samorządowego oraz praktycy reprezentujący uczelnie, urzędy i instytucje z całej Polski.

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji wyników badań oraz dyskusji nad przyszłością i rolą samorządu w Polsce. Poruszono tematy dotyczące m.in.: edukacji, promocji gmin, zarządzania kryzysowego, czy też nowych technologii w administracji publicznej.

 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król,

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński.
      

inf. Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

