"Kupuj mniej - ale fair". Uczniowie II LO ruszają z modową eko-rewolucją.

Przemysł odzieżowy to drugi największy truciciel planety, zaraz po naftowym. Produkując jedną bawełnianą koszulkę zużywamy 2700 litrów wody - tyle, ile człowiek wypija przez 2,5 roku. O tym, że moda ma swoją ciemną stronę, przekonają się w tym roku szkolnym uczniowie elbląskich liceów. W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka rusza roczny projekt edukacyjny "Kupuj mniej - ale fair".

To nie będzie kolejna akcja z plakatami. To kompleksowy program, który ma zmienić nawyki zakupowe młodzieży uzależnionej od TikTokowych haulów i mikromody.

Projekt, który potrwa od września 2026 do czerwca 2027 roku, skierowany jest do uczniów elbląskich liceów i okolicznych mieszkańców. Koordynatorem prac będzie II LO, które od lat jest liderem edukacji ekologicznej w mieście.

- Młodzież w wieku licealnym to bardzo aktywna grupa konsumentów, często ulegająca presji trendów tworzonych w social mediach. Chcemy nauczyć ich krytycznego myślenia i pokazać, że za ceną bluzki w wysokości 19,99 zł kryje się ogromny koszt ekologiczny i społeczny - ślad węglowy, wodny i często łamanie praw pracowniczych - tak ideę projektu opisuje jego autorka i nauczycielka biologii w II LO – Katarzyna Zarzeczna. - Pomysł takiego tematu pojawił się w mojej głowie po obejrzeniu reportaży z serii Dzieci Świata pani Marzeny Figiel-Strzały. Nie ukrywam, że bardzo zależało mi, aby nawiązać z Nią kontakt mailowy. To się udało i jest duże prawdopodobieństwo, że pani Marzena odwiedzi naszą szkołę w maju lub czerwcu 2027 roku – będzie to piękne podsumowanie działań projektowych – dodaje pani Katarzyna.

Najpierw edukacja, potem praktyczne działanie.

Projekt podzielono na dwie części. W pierwszej, edukacyjnej, odbędą się lekcje projektowe, podczas których uczniowie poznają przede wszystkim zasadę 6R: Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle, Rot - która ma stać się ich modowym kompasem.

Druga część to już czysta praktyka, która zaangażuje całą społeczność szkolną i lokalną - ogłoszone zostaną konkursy międzyklasowe i międzyszkolne.

Kulminacją projektu ma być wielki Targ Różności, na który zaproszeni będą okoliczni mieszkańcy. Efektem projektowych działań będzie coś znacznie większego niż tylko posprzątanie szaf. Uczniowie mają wyjść z projektu z konkretnymi umiejętnościami: od przeróbek krawieckich i upcyclingu, po zdolności organizacyjne i informatyczne. Dla szkoły to z kolei szansa na podtrzymanie wizerunku placówki odpowiedzialnej, nowoczesnej i zaangażowanej ekologicznie.