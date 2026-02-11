Młodzieżowe inicjatywy społeczne w I LO

Grupa uczniów z I LO w Elblągu postanowiła wykorzystać swoją energię i kreatywność, by zająć się problemami, które dostrzegają w swoich najbliższym otoczeniu. Zainspirowały ich hasła ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Jej organizatorzy zachęcają, żeby młodzi ludzie realizowali inicjatywy społeczne, które wprowadzą realne zmiany w ich lokalne środowisko lub też wpłyną na zmianę myślenia o niełatwych i spornych zagadnieniach na globalną skalę.

Ten rok przyniósł kolejne wartościowe pomysły, które licealiści będą realizowali w naszym mieście. W zeszłym roku głównymi beneficjentami działań projektowych, podjętych przez uczniów I LO, byli elbląscy seniorzy oraz dzieci ze szkół podstawowych. Tym razem tematem przewodnim jest przede wszystkim poprawa kondycji psychicznej i fizycznej dzieci i nastolatków, ale też promocja wiedzy historycznej.

Krótkie opisy przedstawiają główne założenia tych przedsięwzięć, ale wierzymy, że niedługo będzie o nich naprawdę głośno:

- „Biegniemy na pomoc” - autorzy projektu będą promować aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, zachęcając ich do ruchu, zdrowego stylu życia oraz budowania świadomości na temat znaczenia sportu w codziennym funkcjonowaniu; inicjatywa ma nie tylko wymiar edukacyjny i prozdrowotny, ale także społeczny – zwieńczeniem działań będzie bowiem miejski bieg na rzecz Fundacji ,,Dajemy dzieciom siłę”,

- „Mruczące Wsparcie” – to pomysł, który łączy młodzież potrzebującą rozmowy i zrozumienia, z kotami ze schronisk; ideą projektu jest chęć stworzenia bezpiecznej przestrzeni, gdzie - w towarzystwie psychologów i mruczących czworonogów – młodzi ludzie będą mogli porozmawiać o emocjach i trudnościach; w czasie spotkań, warsztatów i rozmów zapewnione zostanie kojące kocie towarzystwo; cele są dwa – pomóc nastolatkom w ich trudnych emocjach, ale też zwiększyć szanse zwierząt na adopcję,

- „Przystępna Historia 2” - to kontynuacja zeszłorocznej „misji” nauczania historii w ciekawy i atrakcyjny sposób; kilku licealistów chce przeprowadzić w elbląskich szkołach niecodzienne lekcje o Generale Stanisławie Maczku z wykorzystaniem makiet zbudowanych z klocków Cobi; w planach mają również zorganizowanie w naszym mieście Pikniku Militarno – Historycznego, który byłby skierowany do młodzieży, ale też wszystkich innych osób zainteresowanych tematem wydarzenia.

Energia młodości, która zmienia świat na lepsze, to cenna opozycja do wszystkich malkontenckich haseł o nieporadnych i leniwych nastolatkach, którym „nic się nie chce”.

Z góry dziękujemy każdej instytucji i osobom prywatnym, które przyjaźnie podejdą do inicjatyw naszych uczniów.