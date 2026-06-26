Nagrody rozdane, czas na wakacje!

(fot. portEl.pl, M)

W Zespole Szkół Gospodarczych odbyło się uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego 2025/26. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach z poszczególnych przedmiotów i nauczyciele, którzy ich przygotowywali, otrzymali nagrody od władz miasta. Podsumowano także sportową rywalizację szkół. Zobacz zdjęcia.

Kilkanaście tysięcy elbląskich uczniów w piątek odebrało świadectwa i rozpoczęło wakacje. Uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół Gospodarczych. Nagrody uzdolnionym uczniom i ich nauczycielom w imieniu władz miasta wręczał Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. Pełna lista nagrodzonych w linku

red.