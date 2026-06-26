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Nagrody rozdane, czas na wakacje!

 Elbląg, Nagrody rozdane, czas na wakacje!
(fot. portEl.pl, M)

W Zespole Szkół Gospodarczych odbyło się uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego 2025/26. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach z poszczególnych przedmiotów i nauczyciele, którzy ich przygotowywali, otrzymali nagrody od władz miasta. Podsumowano także sportową rywalizację szkół. Zobacz zdjęcia.

Kilkanaście tysięcy elbląskich uczniów w piątek odebrało świadectwa i rozpoczęło wakacje. Uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół Gospodarczych. Nagrody uzdolnionym uczniom i ich nauczycielom w imieniu władz miasta wręczał Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

 

Pełna lista nagrodzonych w linku


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Nagrody rozdane, czas na wakacje!
Nagrody rozdane, czas na wakacje!
Nagrody rozdane, czas na wakacje!
Nagrody rozdane, czas na wakacje!

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