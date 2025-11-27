Nowe maszyny w Centrum Kształcenia

Nowe maszyny CNC (komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi) trafiły do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bema. Dziś (27 listopada) w tym miejscu otwarto nową pracownię. Zobacz zdjęcia.

- To jest krok wprzód dla naszej szkoły. To nowsze maszyny od tych, które mamy, ich możliwości są dużo większe niż te, które posiadamy do tej pory. Nowe maszyny umożliwiają obróbkę w szerszym zakresie. Umożliwiają np. wykonanie przy pomocy jednej maszyny zadań, do których wcześniej potrzebowaliśmy kilku – wyjaśnia Radosław Milewski, nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

W pracowni znalazło się kilkanaście maszyn przekazanych przez firmę Abplanalp - dostarczającej nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie obróbki metali.

- To ważny krok dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i kolejny krok w kierunku nowoczesnej edukacji zawodowej – mówi Sławomir Żukowski, dyrektor CKZiU.

- To bardzo istotne wsparcie dla kształcenia młodych ludzi i kadry zawodowej, która jest bardzo istotna w systemie edukacyjnym. Zaczynamy od tego, aby szkolić najmłodszych i tych trochę starszych. Tylko dzięki współpracy na linii samorządu, oświaty i biznesu jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, aby poziom edukacji był bardzo wysoki – dodał Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

Na otwarciu obecni byli także przedsiębiorcy, którzy mogli naocznie przekonać się o możliwościach nowych maszyn CNC.