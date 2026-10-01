Nowi studenci, nowy instytut, nowe wyzwania

Po raz 29. Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej PWSZ) świętowała inaugurację roku akademickiego. Zobacz zdjęcia z uroczystości w auli uczelni przy al. Grunwaldzkiej.

Większość z nich ma za sobą najdłuższe w życiu wakacje, a dziś (1 października) „pierwszoroczniacy” złożyli studenckie ślubowanie i weszli do akademickiej wspólnoty. Jak się czują w nowej roli, na co liczą, dlaczego wybrali ANS w Elblągu?

- Zacznę pierwszy rok inżynierii danych i sztucznej inteligencji, ten kierunek to był tak naprawdę mój „plan B” – przyznaje Cyprian Maszczyk z Morąga, absolwent technikum informatycznego. – Miałem się wybrać na produkcję muzyczną do Olsztyna, ale niestety się nie dostałem. Patrzę na tę sytuację z nadzieją. Elbląg już trochę znam, wczoraj pochodziłem sobie po mieście, pozwiedzałem i wydaje mi się, że łatwo się tu odnajdę, choć nie mam tu jeszcze żadnych znajomych. Nie będę dojeżdżał, tylko mieszkał na wynajmie. Mam nadzieję, że odnajdę się na rynku pracy po tym kierunku, nawet jeśli nie był to mój pierwszy wybór, ale pasjonuję się komputerami, mam doświadczenie z informatyką i oby zdobywanie takiej wiedzy szło mi tak łatwo jak w szkole średniej – podkreśla nasz rozmówca.

- Wybieram się na ekonomię, specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, byłem na takim profilu w technikum i chciałem go kontynuować – mówi Patryk, elblążanin. – Moim docelowym planem jest bycie analitykiem finansowym. Czy wolałbym wyjechać gdzieś na studia? Trochę trudne pytanie, ale m. in. ze względów finansowych wybrałem ANS w Elblągu, poza tym znam tu już ludzi, mam na kierunku osoby z mojej klasy. Myślę, że będzie mi się tutaj o wiele lepiej studiować.

- Zaczynam pedagogikę, bo nie otwarto filologii polskiej z kreatywnym pisaniem, na którą chciałam iść, a mam w rodzinie czterech pedagogów. Na pewno chciałam studiować w Elblągu, jest blisko, dojazd jest łatwiejszy niż do Gdańska – przyznaje Paulina Byk z Nowego Dworu Gdańskiego.

Fot. Kamil Czyżak

Na zajęcia razem z nią będzie dojeżdżać pochodząca ze Staszewa Klaudia Wojtasik.

- Wiele razy obserwowałam moją ciocię w jej pracy, ona jest pedagogiem i pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami. Przemawia do mnie taka praca. Sama też otrzymałam dużo rozmawiając z pedagogiem i chciałabym w przyszłej pracy dać taką pomoc innym – mówi świeżo upieczona studentka.

- Bycie psychologiem było moim marzeniem tak od 13. roku życia. Nie dostałam się do Gdańska, ale dostałam się tutaj, będę dojeżdżać ze Sztutowa, w którym mieszkam. Słyszałam dobre opinie o ANS więc myślę, że będzie dobrze. Chciałabym w przyszłości pracować w tym zawodzie, który studiuję – podkreśla Oliwia Łukasik.

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2026/2027 głos zabrał m. in. dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor i profesor ANS. W przedstawianych przez niego nadchodzących wyzwaniach stojących przed akademią nie mogło zabraknąć odniesienia do kwestii związanych z AI.

- Dążymy do utworzenia w naszej uczelni Centrum Sztucznej Inteligencji, które docelowo mogłoby służyć nie tylko naszej społeczności, ale także środowisku elbląskiemu. Rozpoczynamy poszukiwanie środków na ten cel – przyznał rektor.

Pierwszy rok studiów na ANS zaczyna w tym roku 673 studentów (łącznie na ANS zaczęło rok akademicki 1689 studentów). Przez niespełna trzy dekady uczelnia wykształciła 11 464 absolwentów różnych specjalności. Warto dodać, że w związku z kolejnymi uruchamianymi kierunkami Instytut Ekonomiczny ANS od 1 października zmienił nazwę: na Instytut Prawa i Ekonomii. W tym roku akademickim prowadzone będą zajęcia na 17 kierunkach studiach: ośmiu licencjackich, czterech inżynierskich, pięciu magisterskich.