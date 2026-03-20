Pobiegnij na pomoc

W niedzielę (29 marca) w Bażantarni odbędzie się bieg charytatywny na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich mieszkańców. Do wyboru są dwa dystanse: 5 kilometrów oraz symboliczny, nawiązujący do tegorocznego jubileuszu miasta, czyli 780 metrów.

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Biegniemy na pomoc”, a jego inicjatorami są uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Do wyboru mamy dwa dystanse. Pierwszy na 5 kilometrów wystartuje o godzinie 11. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić się na dłuższej trasie. Drugi bieg na 780 metrów wystartuje o godzinie 12.46. To dystans symboliczny, z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich Elblągowi. Wpisowe na bieg wynosi 5 zł, a cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę", która wspiera dzieci i młodzież doświadczające przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w całej Polsce. Zapisy bezpośrednio przed biegiem.

- Startujemy w olimpiadzie ogólnopolskiej pn. „Zwolnieni z teorii”. Zachęca ona do tworzenia przez młodzież projektów społecznych, do znajdywania problemu i rozwiązania go. My zauważyliśmy problem otyłości wśród dzieci oraz młodzieży i nim się zajęliśmy. Nazwa naszego projektu „Biegniemy na pomoc” nie jest przypadkowa, gdyż finałem jest właśnie bieg charytatywny – mówią Dominik Ostaszkiewicz, Oliwier Słomczyński i Aleks Linsztet, uczniowie I LO w Elblągu.

Na początku materiały promujące ruch i zdrowy styl życia zamieszczali w mediach społecznościowych.

- Potem stwierdziliśmy, że trzeba pochodzić po podstawówkach elbląskich. Byliśmy łącznie w siedmiu oraz w pierwszym liceum, gdzie z naszej inicjatywy odbył się kurs pierwszej pomocy. Opowiadaliśmy własne historie, bo my też kiedyś mieliśmy problem z aktywnością fizyczną. W naszym życiu kiedyś też brakowało ruchu, więc opowiedzieliśmy tym dzieciakom, jak wyglądała nasza przygoda z aktywnością fizyczną. Wyjaśnialiśmy, że kiedy na przykład więcej mają snu, to mogą efektywniej się uczyć, że jeżeli wychodzą z domu nawet na krótki spacer, to też im to może pomóc w nauce – mówią Dominik, Oliwier i Aleks.

- Zbieramy na fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która zajmuje się przemocą seksualną i domową wśród dzieci i młodzieży. Dostrzegliśmy właśnie to i stwierdziliśmy, że ta fundacja nadaje się najlepiej. Po prostu szkoda nam tych dzieciaków. Uważamy, że trzeba zrobić coś dobrego w ramach tego projektu. Nie tylko zachęcać dzieci do uprawiania aktywności fizycznej, ale też po prostu pomóc – mówią Dominik, Oliwier i Aleks.

29 marca, Bażantarnia, duża polana.

Start na 5 km g. 11

Start na 780 m g. 12.46

Zapisy bezpośrednio przed biegiem.

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym biegu