Półzimowiska w elbląskich szkołach

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. w dniach 19 stycznia - 30 stycznia 2026 r. zostaną zorganizowane w elbląskich szkołach półzimowiska dla dzieci. Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą wypoczynku zwiększona została liczba miejsc.

Z półzimowisk będzie mogło skorzystać 930 dzieci. To o 230 więcej niż w ubiegłym roku. Organizatorami półzimowisk będą:

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Korczaka 34.

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6.

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41.

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12.

Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Wyżynna 3.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczym nr 2, ul. Polna 8.

W Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 4 oraz Sportowej Szkole Podstawowej 3 organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:

I turnus : 19.01.2026 r. – 23.01.2026 r.

II turnus : 26.01.2026 r. – 30.01.2026 r.

W Szkole Podstawowej nr 25 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 organizowany będzie tylko pierwszy turnus w terminie: 19.01.2026 r. – 23.01.2026 r., natomiast w Szkole Podstawowej nr 12 drugi turnus w terminie: 26.01.2026 r. – 30.01.2026 r.

Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 18 grudnia 2025 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność za jeden turnus wynosi 670,00 zł od osoby.; w tym 390,00 zł pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji) 280,00 zł na uczestnika dopłaca Gmina Miasto Elbląg.

Informujemy także, że zgodnie z Uchwałą nr IX/208/2025 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.VI.2025 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „Karta Dużej Rodziny”, uczestnicy programu wnoszą opłatę za jeden turnus – 320,00 zł (zgodnie z zapisami uchwały - ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść 25 proc.).