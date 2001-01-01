Rusza kurs przygotowawczy do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym! 

Stowarzyszenie TalentArt, działające przy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, zaprasza uczennice i uczniów klas ósmych szkół podstawowych na Kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych „Patrzę i widzę” na rok szkolny 2025/2026.

To wyjątkowa propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje zdolności plastyczne, poznać różnorodne techniki twórcze i zyskać pewność podczas egzaminów do szkoły artystycznej.

Profesjonalne przygotowanie na najwyższym poziomie Program kursu obejmuje rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną, fotografię oraz wiedzę o sztuce - wszystkie elementy niezbędne na egzaminach wstępnych do liceów plastycznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele LSP w Gronowie Górnym - doświadczeni pedagodzy i czynni twórcy, pracujący zgodnie

z wytycznymi Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Kurs w Gronowie Górnym od początku swojego istnienia cieszy się opinią najlepszego przygotowania do egzaminu. Uczestnicy uczą się nie tylko technik plastycznych, lecz także świadomego patrzenia na sztukę i rozumienia jej języka - umiejętności, które podczas egzaminu są nieocenione.

„Na początku trochę się obawiałem, czy dam radę, ale nauczyciele od razu stworzyli przyjazną atmosferę. Dzięki kursowi nauczyłem się obserwować, budować kompozycję i świadomie używać koloru. Zajęcia o sztuce okazały się też ogromnym wsparciem - pytania, które wcześniej wydawały się trudne, stały się proste i logiczne. Na egzaminie czułem się pewnie” - wspomina Michał, dziś uczeń klasy II.

„Ten kurs to nie tylko nauka rysunku, ale też możliwość poznania szkoły od środka. Pracownie są świetnie wyposażone, a zajęcia inspirujące. Dzięki wykładom i rozmowom o sztuce zrozumiałam, jak łączyć fakty, style i nazwiska - historia sztuki przestała być dla mnie zbiorem dat, a stała się spójną opowieścią. Wiedziałam, że chcę tu się uczyć” - mówi Antonina

z klasy I.

„Byłam zaskoczona poziomem i profesjonalizmem zajęć. Każda lekcja to coś nowego - konkretne wskazówki, korekty, rozmowy o kompozycji i perspektywie. Czułam, że rozwijam się z tygodnia na tydzień. Nawet testy z wiedzy o sztuce nie sprawiły mi potem trudności - wszystko było uporządkowane i zrozumiałe. Ten kurs to absolutna podstawa, jeśli ktoś poważnie myśli o liceum sztuk plastycznych” - dodaje Julia również z klasy I.

Pierwsze zajęcia odbędą się 25 października 2025 roku!

W sumie zaplanowano 15 sobotnich spotkań.

Zapisy i informacje

Zapisów można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:

Formularz zapisów na kurs przygotowawczy "Patrzę i widzę" 2025/2026

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły.

Kurs przygotowawczy w LSP w Gronowie Górnym to niezastąpione wsparcie dla każdego, kto marzy o edukacji artystycznej. Dzięki doskonale przygotowanej kadrze, indywidualnemu podejściu i profesjonalnym warunkom pracy, uczestnicy wchodzą na egzaminy z pewnością, wiedzą i artystyczną świadomością. To bezkonkurencyjna oferta w regionie, łącząca wysoki poziom nauczania z atmosferą inspiracji i twórczej pasji.

Zapraszamy - otwórz drzwi do swojej przyszłości w Liceum Sztuk Plastycznych

w Gronowie Górnym.