Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Młodzi, zdolni uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu udowadniają, że pasja połączona z nauką to klucz do spektakularnych sukcesów. Ostatnie tygodnie przyniosły placówce powody do dumy na wielu polach: od wielkiego triumfu w ogólnopolskim konkursie energetycznym, przez sukcesy artystyczne, aż po wyróżnienie za wybitną działalność społeczną.

Przyszłość energetyki należy do nich: Indeksy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i płatny staż w Energa-Operator wręczone!

Spektakularnym sukcesem zakończył się udział reprezentantów klasy 4. technik energetyk. Maciej Jaros oraz Bartosz Szczepanek udowodnili, że są w ścisłej elicie młodych ekspertów branży energetycznej, zajmując dwa miejsca na podium w ogólnopolskim konkursie Energetyka przyszłości – przyszłość energetyki. Maciej Jaros zajął I miejsce w Polsce, a Bartosz Szczepanek wywalczył III miejsce. Nagrody, które odebrali uczniowie, mają wymierną wartość dla ich przyszłej kariery: Obaj laureaci otrzymali Indeksy na Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które uroczyście wręczył dziekan dr hab. inż. Piotr Jankowski. Zwycięzca, Maciej Jaros, otrzymał unikalną szansę zawodową – płatny staż w firmie Energa-Operator S.A. oraz cenne nagrody rzeczowe. Dyrektor generalny Energa-Operator, Jacek Rózga, podkreślił, że dzięki patronatowi firmy Maciej zyska profesjonalne doświadczenie jeszcze przed oficjalnym ukończeniem szkoły. Uroczystość uświetnił swoją obecnością europoseł Janusz Lewandowski. Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia i merytorycznej opieki. Podziękowania dla opiekunów naukowych pani Justyny Kubery oraz pana Jarosława Stryjczyka.

Artystyczna precyzja I miejsce w kategorii Bursztynowy Grzebień we fryzjerstwie męskim w Bursztynowym Ogólnopolskim Konkursie oraz II miejsce w konkursie Fryzura upinana - księżniczka na balu

Widowiskowy sukces odnieśli również nasi młodzi artyści podczas prestiżowych zmagań w Gdańsku. Uczniowie zaprezentowali się w trzech konkurencjach: Bursztynowy Grzebień (kategoria męska), Bursztynowa Pomadka oraz Bursztynowa Igła. Stało się to dla uczestników polem do popisu ich ogromnej kreatywności, pozwalając na stworzenie dopracowanych i nieszablonowych stylizacji. W tej artystycznej atmosferze bezkonkurencyjny okazał się Antoni Leończuk, uczeń klasy 2. technik usług fryzjerskich. Antoni zachwycił jury swoją precyzją, zdobywając zaszczytne I miejsce w kategorii Bursztynowy Grzebień we fryzjerstwie męskim. Sukces ten jest tym większy, że młody stylista musiał wykazać się nie tylko warsztatem technicznym, ale i umiejętnością interpretacji trudnego, etnicznego motywu. Wydarzenie było prawdziwym świętem rzemiosła, pełnym emocji, twórczych inspiracji i doskonałej energii. Widzowie śledzili powstawanie skomplikowanych fryzur, makijaży oraz projektów odzieżowych. Uczennica Julia Woźniak z klasy 1. technik usług fryzjerskich zajęła II miejsce w Konkursie Fryzjerskim o Puchar Starosty Malborskiego Fryzura upinana – Księżniczka na balu. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez merytorycznego wsparcia i motywacji ze strony nauczycieli. Szczególne podziękowania za opiekę nad utalentowaną młodzieżą oraz przygotowanie zawodowe kierujemy do pani Magdaleny Osik, która czuwała nad przygotowaniem naszego reprezentanta.

Wielkie serce: Nikola Nowak laureatką Ośmiu Wspaniałych

Szkoła to jednak nie tylko wyniki techniczne i artystyczne, ale przede wszystkim kształtowanie postaw. Podczas XXVIII Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków Nikola Nowak z klasy 4. technik usług fryzjerskich otrzymała tytuł laureatki konkursu Ośmiu Wspaniałych. Nikola, znana ze swojej empatii i ogromnego zaangażowania w wolontariat, reprezentowała nasze miasto na szczeblu ogólnopolskim. To prestiżowe wyróżnienie jest dowodem na to, że nasi uczniowie potrafią łączyć naukę zawodu z bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi. Gratulacje należą się również rodzicom Nikoli, których wsparcie było kluczowe w kształtowaniu tak dojrzałej postawy społecznej. Podziękowania dla opiekunki pani Kamili Biedrzyckiej, która wspiera Nikolę w kształtowaniu tej wyjątkowej postawy. Trzy różne dziedziny, wielu bohaterów i jeden wspólny mianownik: ambicja, która pozwala naszym uczniom sięgać po najwyższe trofea w kraju. Gratulujemy laureatom i ich opiekunom!