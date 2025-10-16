"Światło - nosisz je w sobie"

Do ogólnopolskiego konkursu propagującego bezpieczeństwo "Odblaskowa szkoła" przyłączyła się również Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu. Z potrzeby serca i dbałości o zdrowie zorganizowała bowiem wyjątkowy odblaskowy happening, który połączył migotanie z miganiem.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły, pani Joanna Celińska, ta inicjatywa to jakże potrzebna odpowiedź na niezwykle ważne dziś pytania, co zrobić, aby być bezpiecznym, a jednocześnie wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, empatycznym i dostrzegającym, że w tak niepewnych czasach pięknie byłoby być razem, wspierać się i troszczyć o siebie nawzajem. Świećmy zatem dla siebie, świećmy zatem dla innych.

W programie spotkania całej społeczności szkolnej nie zabrakło: elementów języka migowego, wspólnego śpiewania, rozmów, symbolicznych scenek pantomimicznych, a także prezentacji wzruszających fragmentów literatury przy blasku świec. Tak powstał teatr na żywo, który bawił, uczył, a co najistotniejsze, zmusił do uważności oraz refleksji.

Widowisko wyreżyserowały nauczycielki - panie Anna Jabłońska i Marta Mierzwa-Gałkowska, które podkreśliły nadrzędny cel uroczystości, mianowicie walkę o wartości, a przy tym budowanie świadomości młodych elblążan, że odblaski naprawdę ratują życie, że dzięki nim możemy być zauważalni i bezpieczni.