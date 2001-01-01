Szkoła w Gronowie Elbląskim szuka absolwentów

W grudniu Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim będzie świętować jubileusz 80. lecia. W związku z tym organizatorzy planują nagrać film ze wspomnieniami byłych nauczycieli i absolwentów gronowskiej podstawówki.

W 1945 r. powstałą Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim. W grudniu tego roku zaplanowano uroczystości jubileuszowe. Jednym z elementów ochodzów ma być film ze wspomnieniami byłych nauczycieli i uczniów gronowskiej szkoły. Organizatorzy uroczystości za pośrednictwem portElu zwracają się z prośbą o kontakt.

- Dzięki udzielonym wywiadom, udostępnionym materiałom powstanie materiał filmowy. Przypomni on wszystkim, że największą wartością szkoły są ludzie, którzy wspólnie tworzą jej niepowtarzalną atmosferę – napisali do nas organizatorzy.

Na kontakt czekają do 15 listopada pod nr telefonu 55 231 43 33.