Szkoła w Jegłowniku świętowała 80-lecie

W Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia tej placówki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz, absolwenci, przyjaciele placówki, byli i emerytowani pracownicy, rodzice, uczniowie. Pojawił się także kierownik szkoły z lat 70. (dokładnie 1971/72) Zbigniew Reiss, emerytowana dyrektor Ewa Okinczyc oraz emerytowane wicedyrektorki: Wiktoria Rojek i Beata Flakowska, a także syn jednej z pierwszych absolwentek Rozalii Szymańskiej - Andrzej Łącki.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z „Gawędą o szkole naszej”, na którą składała się prezentaca historii z kronik i dostępnych materiałów oraz wspomnień, a także występy uczniów. Nie zabrakło poloneza, montażu muzycznego przedszkolaków, recytacji wierszy nagrodzonych w konkursie poetyckim, pokazu zumby czy piłki nożnej. Zaprezentowano także taniec z flagami, występ wokalny w języku angielskim i montaż teatralny pn. „Lokomotywa”.

Po zakończeniu występów goście przemieścili się do stołówki szkolnej, w której odśpiewano „sto lat” sędziwej jubilatce. W klasopracowaniach i holu można było obejrzeć wystawy: eksponatów zebranych od absolwentów: fartuszków, tarcz, zdjęć, kronik szkolnych. Przygotowano także okolicznościową fotobudkę i księgę pamiątkową.

Dodajmy, że uroczystość wieńczyła cały rok jubileuszowych obchodów. Zaczął się 8 stycznia, kiedy to odsłonięto na murach szkoły baner przypominający również o 60. rocznicy nadania placówce imienia Obrońców Westerplatte. A od stycznia do czerwca w szkole odbył się szereg konkursów: poetycki, plastyczny, historyczno-przyrodniczy oraz gra wiejska.

Dyrekcja oraz pracownicy składają jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim gościom za tak liczne przybycie oraz sponsorom, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

red. na podst. informacji szkoły

