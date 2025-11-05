Szkoła w Jegłowniku świętowała 80-lecie

W Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia tej placówki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz, absolwenci, przyjaciele placówki, byli i emerytowani pracownicy, rodzice, uczniowie. Pojawił się także kierownik szkoły z lat 70. (dokładnie 1971/72) Zbigniew Reiss, emerytowana dyrektor Ewa Okinczyc oraz emerytowane wicedyrektorki: Wiktoria Rojek i Beata Flakowska, a także syn jednej z pierwszych absolwentek Rozalii Szymańskiej - Andrzej Łącki.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z „Gawędą o szkole naszej”, na którą składała się prezentaca historii z kronik i dostępnych materiałów oraz wspomnień, a także występy uczniów. Nie zabrakło poloneza, montażu muzycznego przedszkolaków, recytacji wierszy nagrodzonych w konkursie poetyckim, pokazu zumby czy piłki nożnej. Zaprezentowano także taniec z flagami, występ wokalny w języku angielskim i montaż teatralny pn. „Lokomotywa”.

(fot. Szkoła w Jegłowniku)

Po zakończeniu występów goście przemieścili się do stołówki szkolnej, w której odśpiewano „sto lat” sędziwej jubilatce. W klasopracowaniach i holu można było obejrzeć wystawy: eksponatów zebranych od absolwentów: fartuszków, tarcz, zdjęć, kronik szkolnych. Przygotowano także okolicznościową fotobudkę i księgę pamiątkową.

Dodajmy, że uroczystość wieńczyła cały rok jubileuszowych obchodów. Zaczął się 8 stycznia, kiedy to odsłonięto na murach szkoły baner przypominający również o 60. rocznicy nadania placówce imienia Obrońców Westerplatte. A od stycznia do czerwca w szkole odbył się szereg konkursów: poetycki, plastyczny, historyczno-przyrodniczy oraz gra wiejska.

Dyrekcja oraz pracownicy składają jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim gościom za tak liczne przybycie oraz sponsorom, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć.