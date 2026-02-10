UWAGA!

----

Termomodenizacja dwóch przedszkoli ze środków KPO

 Elbląg, Termomodenizacja dwóch przedszkoli ze środków KPO

Gmina Miasto Elbląg będzie realizowała projekt „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej wybranych placówek oświatowych i uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

Projekt dotyczy modernizacji energetycznej Przedszkola nr 17 przy ul. Karowej 30 i Przedszkola nr 21 przy ul. Wiejskiej 6. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych; docieplenie stropodachów; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie regulacji instalacji, wykonanie izolacji rurociągów przesyłowych.

 

Grupy docelowe: użytkownicy obiektów – dzieci i kadra do placówek objętych projektem, rodzice i opiekunowie, mieszkańcy miasta.

Wartość przedsięwzięcia ogółem: 4.292.429,48 zł

Wartość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2.147.432,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych)

 

Efekty, korzyści projektu:

Przedsięwzięcie zmniejszy energochłonność objętych projektem placówek oświatowych i podniesie komfort cieplny użytkowników budynków.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

zmniejszenie zużycia energii w obu placówkach o ok. 50%

redukcja emisji CO2 na poziomie 50%

Aktualnie trwają procedury przetargowe, które mają wyłonić wykonawców prac w obu placówkach.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Świetny przykład mądrego wykorzystania środków - korzyść dla dzieci, miasta i środowiska.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    beatle(2026-02-10)
  • Tak właśnie tak m. in. realizuje się zobowiązania dla poprawy funkcjonalności placówek oświatowych. Wreszcie odblokowane przez Komisję Europejską środki z KPO mogą być wykorzystywane i przez nasze miasto.
Reklama
 