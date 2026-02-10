Termomodenizacja dwóch przedszkoli ze środków KPO

Gmina Miasto Elbląg będzie realizowała projekt „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej wybranych placówek oświatowych i uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu: Projekt dotyczy modernizacji energetycznej Przedszkola nr 17 przy ul. Karowej 30 i Przedszkola nr 21 przy ul. Wiejskiej 6. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych; docieplenie stropodachów; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie regulacji instalacji, wykonanie izolacji rurociągów przesyłowych. Grupy docelowe: użytkownicy obiektów – dzieci i kadra do placówek objętych projektem, rodzice i opiekunowie, mieszkańcy miasta. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 4.292.429,48 zł Wartość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2.147.432,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych) Efekty, korzyści projektu: Przedsięwzięcie zmniejszy energochłonność objętych projektem placówek oświatowych i podniesie komfort cieplny użytkowników budynków. W wyniku realizacji projektu nastąpi: zmniejszenie zużycia energii w obu placówkach o ok. 50% redukcja emisji CO2 na poziomie 50% Aktualnie trwają procedury przetargowe, które mają wyłonić wykonawców prac w obu placówkach.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga