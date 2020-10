Uczelnia objęła patronat nad IV LO

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna objęła patronat nad klasą sportową o profilu piłki ręcznej z elementami fizjoterapii w IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. Oznacza to, że uczniowie IV LO będą uczestniczyć w wybranych zajęciach na kierunku fizjoterapia, prowadzonym przez uczelnię.

Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E i dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Kamila Boros podpisali porozumienie o współpracy, w którym uczelnia zobowiązała się do objęcia patronatu nad klasą sportową piłki ręcznej z elementami fizjoterapii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu, umożliwienia uczniom udziału w wykładach na kierunku fizjoterapia i zapoznania się z charakterystyką zawodu fizjoterapeuty poprzez spotkania z wykładowcami oraz udział w wybranych zajęciach ćwiczeniowych. Uczniowie będą mogli także uczestniczyć w wizytach studyjnych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz wybranych konferencjach naukowych z zakresu tematyki zdrowia i medycyny, organizowanych przez EUH-E.

- Uczniowie trenujący często po zakończeniu kariery sportowej nie potrafią się odnaleźć w codziennym funkcjonowaniu. Chcemy, aby kontakt z uczelnią i tym, jak się kształci na kierunku fizjoterapia, otworzył im oczy na ten zawód zawód i przyszłość z nim związaną – wyjaśnia Kamila Boros, dyrektor IV LO w Elblągu. - Chcemy również, aby poznali uczelnię w swoim macierzystym mieście bez konieczności studiowania w odległych miastach. Obecnie wielu uczniów IV LO pozostaje na uczelniach w Elblągu. Kierunek fizjoterapia jest znany osobom trenującym, ponieważ wielokrotnie korzystają z pomocy fizjoterapeutów jako pacjenci. Kształcenie w klasie pod okiem EUHE daje uczniom dodatkowe możliwości na przyszłość. W ramowym planie nauczania są trzy godziny do dyspozycji dyrektora, stąd pomysł na wprowadzenie do kształcenia fizjoterapii oczywiście przy współpracy z EUH-E, która taki kierunek studiów prowadzi – dodaje Kamila Boros. - Jako przedmiot wprowadzamy fizjoterapię od klasy drugiej do klasy czwartej. W pierwszym roku nauki zależy nam, aby uczniowie mieli możliwość zapoznania się z dziedziną fizjoterapii poprzez udział w wykładach otwartych a także, by mogli brać udział w ćwiczeniach w pracowniach uczelni. Od klasy drugiej jest możliwość wprowadzenia przedmiotu w szkole w ramach dodatkowej godziny. Planujemy, by uczniowie raz w miesiącu mogli korzystać z zajęć na uczelni prowadzonych przez wykładowców EUHE.

- Jako uczelnia jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem i podejmowanie nowych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi – stwierdza rektor EUH-E dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E. – Klasa patronacka jest doskonałym przykładem tego typu działań. Przyszli studenci, a obecnie licealiści mają okazję poznać specyfikę zajęć na uczelni i przy okazji nauczyć się czegoś, czego nie przewidują szkolne programy kształcenia. Także wizyty studyjne w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które organizujemy już od roku, są okazji do zobaczenia jak dziś można nowocześnie kształcić.

Uczniowie IV LO już 9 października będą mogli wziąć udział w wykładzie z fizjoterapii ogólnej, który poprowadzi dr Rafał Pluszyński.