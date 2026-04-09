Wielka powtórka z matematyki

 Elbląg, Wielka powtórka z matematyki
fot. Anna Dembińska

Ponad tysiąc przyszłych maturzystów wzięło w czwartek (9 kwietnia) udział w powtórce z matematyki, którą specjalnie dla nich przygotowała Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Łącznie było ich ponad tysiąc. Autorski arkusz zadań do rozwiązania ułożył dr inż. Marcin Bukowski, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

- Arkusz jest wzorowany na tych, które są przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, oczywiście w poprzednich latach. Jego struktura odpowiada temu, z którym uczniowie spotkają już niedługo na prawdziwej maturze. Chcemy wspólnie z uczniami rozwiązywać te zadania – mówi dr inż. Marcin Bukowski.

Spotkanie miało formułę interaktywną, nie było sprawdzianem.

- Idea jest taka, żeby wspólnie powtórzyć typowe zadania, które mogą wystąpić na maturze. Nie chcemy tutaj zastępować nauczycieli. Wiemy, że oni już wykonali swoją pracę. Chcemy wspólnie zastanowić się, co uczniowie już umieją, a co trzeba powtórzyć – podkreśla dr inż. Marcin Bukowski.

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja.


A moim zdaniem...

Reklama
 