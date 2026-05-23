Zderzenie busa z osobówką

31-letni mężczyzna został poszkodowany w zderzeniu dwóch aut na drodze między Młynarami na Podgórzem. Do kolizji auta osobowego z busem doszło ok. godz. 10.

Jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, autami podróżowali jedynie kierowcy. Ranny został kierowca jednego z nich - 31-letni mężczyzna. W wyniku zderzenia osobówka wypadła z drogi.

Przyczyny kolizji wyjaśni policja. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się z utrudnieniami.