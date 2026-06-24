Wielki sukces uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług! Karol, Kacper i Michał w finale Ogólnopolskiego Konkursu OZE

Z ogromną dumą i radością informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu o specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Karol Żurawski, Kacper Trzciński oraz Michał Piesik – odnieśli spektakularny sukces i awansowali do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii!

Eliminacje szkolne odbyły się 15 czerwca 2026 r. Nasi reprezentanci musieli zmierzyć się z wymagającym testem. Karol, Kacper i Michał znaleźli się w gronie 50 najlepszych uczestników z całej Polski, którzy wywalczyli bilet do wielkiego finału.

Warto podkreślić, że uczniowie ZSIŚIU jako jedyni reprezentowali województwo warmińsko-mazurskie, biorąc udział w finałowych zmaganiach, które odbyły się 18 czerwca 2026 r. w Branżowym Centrum Umiejętności w Starym Brześciu.

Serdecznie gratulujemy Karolowi, Kacprowi i Michałowi! Wykazaliście się ogromną wiedzą oraz pasją – jesteśmy z Was niesamowicie dumni!

Uczniów wspierała i pełniła rolę opiekuna naukowego pani Justyna Kubera.