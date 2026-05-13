Zapisz dziecko na półkolonię

Departament Edukacji informuje, że we współpracy ze szkołami przygotowywany jest wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W czasie wakacji zaplanowano cztery dwutygodniowe turnusy, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

I turnus: 29 czerwca -10 lipca

Szkoła Podstawowa nr 12 - ul. Zajchowskiego 12,

Szkoła Podstawowa nr 15 - ul. Modlińska 39,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 - ul. Polna 8.

II turnus: 13 lipca – 24 lipca

Szkoła Podstawowa nr 11 - ul. Korczaka 34,

Szkoła Podstawowa nr 16 – ul. Sadowa 2.

III turnus: 27 lipca – 07 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Mielczarskiego 45,

Szkoła Podstawowa nr 21 - ul. Godlewskiego 1.

IV turnus: 10 sierpnia – 21 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Mickiewicza 41,

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Agrykola 6.

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek

w dniu 26 maja 2026 r. od godziny 8:00. Zaplanowano 820 wolnych miejsc.

Pełna odpłatność za dwutygodniowy turnus wynosi 1 290,00 zł od osoby, w tym 800,00 zł pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji), 490,00 zł na uczestnika dopłaca Gmina Miasto Elbląg.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr IX/208/2025 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2025 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę za turnus 650,00 zł (zgodnie z zapisami uchwały ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść 25%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych, kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku, zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.