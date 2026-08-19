„Zielony Azymut” na 80-lecie szkoły

Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest nie tylko okazją do wspominania historii, ale także impulsem, by stworzyć coś, co będzie żyło wraz ze szkołą przez kolejne lata. Zgodnie z naszym mottem „Wypływamy na szerokie wody” obraliśmy kurs na edukację ekologiczną. Tak narodził się „Zielony Azymut” – jubileuszowa strefa bioróżnorodności, która powstaje przed głównym wejściem do szkoły.

Centralnym elementem nowej przestrzeni będzie miododajna rabata z wielobarwnymi bylinami. Zaplanowano również hotele dla owadów oraz rośliny przyjazne zapylaczom. Powstanie miejsce, które będzie nie tylko ozdobą otoczenia szkoły, lecz także żywą pracownią przyrodniczą. Uczniowie będą obserwować zachodzące w niej zmiany i korzystać z niej podczas codziennej nauki.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki współpracy z Castoramą. Po zapoznaniu się z projektem i obejrzeniu terenu dyrektor marketu zdecydował o zaangażowaniu w jego realizację. Firma angażuje sprzęt i pracowników, finansuje materiał roślinny oraz elementy niezbędne do stworzenia strefy. Dzięki temu „Zielony Azymut” powstaje w zaplanowanym kształcie.

Istotą projektu jest jednak przede wszystkim jego wymiar edukacyjny. Szkoła wiejska ma wyjątkowy atut – bliskość przyrody. Chcemy ten potencjał wykorzystać, dając uczniom możliwość uczenia się ekologii nie tylko z podręczników. Będą pielęgnować rośliny, obserwować ich rozwój i zmiany zachodzące wraz z porami roku. W ten sposób przekonają się, że ochrona środowiska nie musi zaczynać się od wielkich przedsięwzięć. Może być codzienną troską o miejsce, za które wspólnie odpowiadamy.

Oficjalne otwarcie „Zielonego Azymutu” odbędzie się podczas obchodów 80-lecia szkoły, 8 października 2026 roku. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele partnera projektu, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, lokalnych władz oraz zaprzyjaźnionych szkół.

„Zielony Azymut” ma też wymiar symboliczny. Posadzenie roślin nie kończy jego realizacji – jest dopiero początkiem. Ogród będzie potrzebował czasu, cierpliwości i systematycznej troski. Będzie się zmieniał, rozwijał i dojrzewał. W tym przypomina trochę szkołę i jej uczniów: efekt pracy nie pojawia się od razu, a to, co najważniejsze, często wymaga czasu. Być może właśnie dlatego będzie to dobra pamiątka jubileuszu. Nie zamknięta w jednej fotografii czy okolicznościowej tablicy, lecz taka, która będzie się zmieniać razem ze szkołą i kolejnymi rocznikami jej uczniów.