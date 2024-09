Zasiada w Narodowej Radzie Bibliotecznej, jest członkiem rady do spraw zasobu narodowego. Pełni funkcję eksperta ministerialnego w programach rządowych. Podczas jego kadencji Biblioteka Elbląska decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status Biblioteki Naukowej, a jej zbiory zaliczono do narodowego zasobu bibliotecznego. Wcześniej, w latach 1991-2003, był dyrektorem Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" (przedtem: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu).

Jacek Nowiński (ur. 1962 w Pucku), historyk, archiwista, jest dyrektorem Biblioteki Elbląskiej od 2003 roku. Ukończył podyplomowe studium menedżerskie w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Master of Business Administration w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

