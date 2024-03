Dyrektor zostaje w Bibliotece Elbląskiej na cztery lata

Jacek Nowiński nadal będzie dyrektorem Biblioteki Elbląskiej. Prezydent Elbląga powołał go na następną kadencję – do końca lutego 2028 roku.

- Prezydent, jako organizator miejskiej instytucji kultury, podjął decyzję w tym zakresie zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podyktowana jest ona faktem skutecznego kierowania Biblioteką Elbląską przez pana Jacka Nowińskiego oraz znaczących jego dokonań, które miały pozytywny wpływ na rozwój instytucji oraz wzrost poziomu i jakości świadczonych usług w bibliotece – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Witold Wróblewski powołał Jacka Nowińskiego na dyrektora BE zarządzeniem z 20 marca na czas określony – od 6 maja 2024 r. do 29 lutego 2028 r.

- Zarządzenie poprzedzone zostało otrzymaniem pozytywnej opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Biblioteki Narodowej, Komisji Zakładowej Związku Zakładowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”, Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bibliotece Elbląskiej, a także Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? – dodaje rzeczniczka prezydenta.

Jacek Nowiński objął stanowisko dyrektora Biblioteki Elbląskiej w drodze konkursu w marcu 2003 r.

- Od tego czasu, nieprzerwanie zarządza tą miejską instytucją kultury, wykonując swoją pracę wyjątkowo sumiennie, z olbrzymim zaangażowaniem i na najwyższym poziomie. W ciągu 20 lat pracy w Bibliotece realizuje jej cele statutowe dbając przede wszystkim o wysoką jakość wykonywanych zadań oraz o współpracę z uznanymi podmiotami z branży w kraju i za granicą. Pan Dyrektor od czterech kadencji zasiada w Narodowej Radzie Bibliotecznej, a w wielu ogólnopolskich debatach poświęconych kulturze bardzo często występuje jako moderator i ceniony specjalista. Ponadto jest członkiem rady do spraw zasobu narodowego. To aktywny badacz procesów kulturowych, publikujący w gronie najwybitniejszych naukowców. Od 10 lat pełni również funkcję eksperta ministerialnego w programach rządowych – pisze Joanna Urbaniak.

Jacek Nowiński historykiem, archiwistą. Ukończył podyplomowe studium menedżerskie w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Master of Business Administration w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. Biblioteka Elbląska pod jego kierownictwem (w jego ostatniej kadencji 2017-2023) zrealizowała 40 projektów przy dofinansowaniu 3,3 mln złotych ze źródeł zewnętrznych. W 2016 roku BE decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status Biblioteki Naukowej, a zbiory zabytkowe elbląskiej książnicy zaliczone zostało do narodowego zasobu bibliotecznego. Znalazło się w nim 9022 woluminów: rękopisy, inkunabuły (spośród których 14 woluminów to jedyne egz. w Polsce) oraz stare druki (XVI-XVIII w.).