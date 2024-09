Zaangażowany w coroczne przygotowania i prowadzenie Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu we współpracy z portElem. W 2013 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za pracę na rzecz rozwoju wolnych mediów. Prezes stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Był właścicielem Truso Media.

Juliusz Marek (ur. W 1960 w Elblągu) jest założycielem Telewizji Elbląskiej, działaczem instytucji pozarządowych, pasjonatem i propagatorem historii Elbląga, co realizuje m. in. w ramach cyklu "Elbląg na dużym ekranie" w Światowidzie, którego jest pomysłodawcą. Archiwista, dziennikarz, filmowiec. Był rzecznikiem prezydenta Elbląga śp. Józefa Gburzyńskiego.

