Juliusz Marek. Osobowość

Kolejny – 11 raz – odbyła się gala "Osobowość Regionu". Tytuł został przyznany Juliuszowi Markowi, założycielowi Telewizji Elbląskiej i propagatorowi lokalnej historii.

Galę "Osobowość Regionu" obecnie organizuje II Liceum Ogólnokształcące, inicjatorką całego tego projektu jest Anna Daczkowska. Warto przypomnieć, że tytuł przyznano Juliuszowi Markowi już w 2019 roku. Zdecydowali o tym w głosowaniu uczniowie I LO. Planowaną galę skutecznie opóźniła jednak pandemia. Odbyła się dopiero dziś (13 kwietnia) Cały program "Osobowość Regionu" jest realizowany od 2004 r., swoje początki miał w Szkole Podstawowej nr 14.

Podczas wydarzenia laureata w krzyżowy ogień pytań wzięli licealiści. Jak odpowiadał Juliusz Marek?

O spędzaniu czasu wolnego w młodości:

- Chodziłem do szkoły muzycznej, a w tej szkole muzycznej była orkiestra, chór, zespół muzyczny... Grałem przez sześć lat w zespole muzycznym w kościele. Próby, ćwiczenia, koncerty, wyjazdy, co zajmowało dużo czasu. Do tego jeszcze harcerstwo, do tego klub fotograficzny w domu kultury... Dużo nie było tego czasu wolnego. Kiedy byłem w szkole średniej, przez pięć lat, bo to bylo technikum, zawarliśmy przyjaźnie na całe życie. Wszyscy nauczyliśmy się grać w brydża i na gitarze i to się przydaje do dzisiaj – dodał laureat.

O autorytetach:

- Takim autorytetem, którego złote myśli do dzisiaj wspominam i który imponował mi i imponuje do dzisiaj, chociaż już nie żyje, to mój nauczyciel z technikum budowlanego, pan Jerzy Chrzanowski, który starał się być dla nas ojcem – wspominał Juliusz Marek. - Odbywaliśmy z nim bardzo poważne rozmowy na wszelkie tematy – podkreślał. Te rozmowy dotyczyły życia rodzinnego, polityki...

O pasji:

- Pasja jest potrzebna w życiu człowieka. Nie musimy dziś uczyć się wszystkiego na pamięć. Mamy telefon w kieszeni, w telefonie internet, w internecie doktor Google, który odpowie na każde pytanie... ale czy to da nam wiedzę? Czy będziemy wiedzieli, jak ją zostosować? Trzeba mieć pasję i ją w sobie pielęgnować, a wcześniej ją odkryć. Co nam da szczęście? Żeby być szczęśliwym trzeba realizować swoją pasję. Żeby nie pracować trzeba wykonywać zawód związany ze swoją pasją, a nie męczyć się...

XI gala "Osobowość Regionu" odbyła się w Teatrze im. A. Sewruka. Fot. TB

O tym, kim czuje się najbardziej: archiwistą, dziennikarzem, filmowcem, biznesmenem...:

- Teraz to najbardziej czuję się dziadkiem dla swoich wnucząt – odpowiadał z uśmiechem Juliusz Marek. Pozostałe, wymienione przez licealistów zajęcia, określił jako powiązane ze sobą. - Słowo "dziennikarz" obejmuje zawody dziennikarskie, wszystkie zawody związane z tworzeniem, publikowaniem, dzisiaj dochodzą media internetowe, gdzie tych zawodów jest pewnie ze 40. Archiwizowanie, opisywanie, to też można nazwać zawodem dziennikarskim – wymieniał. Jak dodał, w zwrocie "panie redaktorze" można objąć to wszystko, czym zajmował się zawodowo.

Pytań i odpowiedzi było oczywiście więcej. Laureat opowiadał więc, jaki pomysł na jego przyszłość mieli dla niego niegdyś rodzice, jaką wartość ma dotrzymywanie słowa, co fascynuje go w historii jego miasta, jak powstawał cykl "Elbląg na dużym ekranie" i tym podobne, i tak dalej.

Juliusz Marek jest m.in. założycielem Telewizji Elbląskiej, działaczem instytucji pozarządowych, pasjonatem i propagatorem historii Elbląga. W 2013 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za pracę na rzecz rozwoju wolnych mediów. Dodajmy, że innymi kandydatami do tytułu "Osobowości Roku" byli Marlena Szwemińska, działaczka kulturalna, społecznik, laureatka nagrody "Wolontariusz Powiatu Elbląskiego" i Michał Tatarek, zaangażowany na polu walki z przemocą w rodzinie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz walki z alkoholizmem.

Nad wydarzeniem patronat honorowy objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- Wyróżnienie to, nadawane zgodnie z mottem osobom, które nie żyją tylko dla siebie, jest niezwykle symbolicznym wyrazem podziękowań za podejmowane przez Pana inicjatywy na rzecz propagowania historii i dziedzictwa Elbląga oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności - napisał o tytule "Osobowości Regionu" marszałek w liście gratulacyjnym.

Gala odbyła się w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu, towarzyszyły jej liczne występy artystyczne.