Po święceniach był wikarym w parafii św. Rodziny w Elblągu, sekretarzem biskupa w latach 1997-1998 i 2003-2010, w latach 2009-2019 rzecznikiem prasowym kurii. W latach 2004-2016 pełnił funkcję wicedyrektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, od 2006 do 2015 r. pełnił funkcję diecezjalnego korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej. Obronił doktorat z liturgiki na KUL-u, wykładał ją w seminariach w Elblągu i Pieniężnie.

Wojciech Skibicki (ur. 1970 w Skrwilnie) jest biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Malborku. Studiował teologię w w seminariach w Olsztynie i w Elblągu, przyjął święcenia kapłańskie w 1995 r.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.