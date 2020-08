112 wniosków w budżecie obywatelskim

Zakończyło się przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Elblążanie złożyli łącznie 112 wniosków, to o 32 więcej niż w poprzednim roku.

W tym roku wszystkie terminy w budżecie obywatelskim przesunęły się ze względu na pandemię.

- Mimo to elblążanie stanęli na wysokości zadania, szczególnie przed końcem, składając łącznie 112 wniosków, które uważają za potrzebne do realizacji. To aż o 32 wnioski więcej niż w poprzednim roku. Z pewnością przysłużyło się temu uproszczenie wymogów dotyczących zbierania podpisów poparcia. Do złożenia zadania ogólnomiejskiego potrzebne było 5 podpisów, a do pomysłu w danym okręgu wystarczyły tylko dwa podpisy poparcia od mieszkańców. Wśród 112 wniosków jest 26 pomysłów na zadania ogólnomiejskie i 86 zadań w poszczególnych okręgach - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Przypomnijmy. W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 3,5 mln zł zł, po 500 tysięcy zł na każdy z pięciu okręgów oraz milion zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30 tys. zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tys. zł.

- Teraz do pracy przystępują miejscy urzędnicy. Ich zadaniem będzie ocena wniosków. Urzędnicy będą analizować zasadność wniosku, to czy jego ewentualna realizacja ma miejsce na gruntach miejskich oraz czy zadanie mieści się w zabezpieczonej kwocie budżetu obywatelskiego. Do 11 września opublikowana zostanie lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków do realizacji. Od 14 do 18 września będzie czas na odwołania, a samo głosowanie potrwa od 12 do 25 października - informuje Łukasz Mierzejewski.