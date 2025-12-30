UWAGA!

----

2,7 promila i jazda samochodem

 Elbląg, 2,7 promila i jazda samochodem
fot. arch. portEl.pl

Dziś (30 grudnia) warunki drogowe nie są najłatwiejsze i kierowcy muszą jeździć ostrożnie wykorzystując wszystkie swoje umiejętności. Ale nie wszyscy.

Na ulicy Węgrowskiej policjanci zatrzymali kierowcę, który miał 2,7 promila alkoholu w organizmie.

40-latkowi policjanci zatrzymali prawo jazdy a alfa trafiła na policyjny parking jako zabezpieczenie na poczet przyszłej kary. Teraz może mu grozić do trzech lat pozbawienia wolności, grzywna oraz przepadek pojazdu.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KM Policji w Elblągu

