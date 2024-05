52 miliony euro dla Elbląga i okolic

Tyle pieniędzy trafi na różnego rodzaju projekty, także inwestycje, do 2027 roku z tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To środki dedykowane Elblągowi i ościennym gminom, które będą wydane na usługi społeczne, termomodernizację, efektywność energetyczną czy infrastrukturę edukacyjną.

Umowę dotyczącą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (należą do niego miasto Elbląg, gmina wiejska Elbląg, a także gminy: Markusy, Pasłęk, Milejewo, Młynary, Tolkmicko i Gronowo Elbląskie) marszałek województwa podpisał w piątek. Dotyczy dedykowanych na potrzeby tego obszaru specjalnej puli środków, które samorządy będą mogły wydać na wybrane projekty do 2027 roku.

- W poprzedniej perspektywie finansowej w latach 2014-2021 na ZIT przeznaczonych było 36 mln euro. Wspólnie z Zarządem Województwa zdecydowaliśmy o zwiększeniu tej kwoty do prawie 52 mln euro. To da olbrzymi impuls zarówno Elblągowi jak i otaczającym go gminom – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- W ciągu miesiąca ogłosimy harmonogram konkursów, w których będzie przyznawane dofinansowanie w kilku kategoriach. Na infrastrukturę edukacyjną mamy 4 mln euro, na usługi społeczne - 13,7 mln euro, na efektywność energetyczną - 20 mln euro i mobilność miejska, na którą mamy 12,6 mln euro. Tu chciałem podkreślić, że zakup tramwajów za 150 mln złotych będzie finansowany z programu Polska Wschodnia, a z mobilności będziemy uzupełniali drobniejsze inwestycje dotyczące tramwajów – mówi Michał Missan, prezydent Elbląga.

Jeśli chodzi o inwestycje z ZIT, to – jak zapowiedział Michał Missan – Elbląg będzie startował w konkursach dotyczących poprawy energetyczności budynków użyteczności publicznej, inwestycji w tramwaje, termomodernizacji szkół, poprawy dostępu do nich „dla osób ze specjalnymi potrzebami”.