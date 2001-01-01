75 lat krzewskich strażaków

Pierwsze wzmianki o strażakach w Krzewsku datują się na 1948 rok. Oficjalną datą powstania straży pożarnej w tej miejscowości jest rok 1950. W sobotę (27 września) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku świętowali 75 lat.

Pierwszym prezesem i założycielem był Jan Szuba. Strażacy z Krzewska mieli na swoim wyposażeniu m.in. takie pojazdy jak Ford Kanadę, Żuk, Star 244, Jelcz GCBA. Dziś w garażu stoi średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 4x4, cysterna Iveco Stralis o pojemności 17 tys. litrów, samochód Daewoo Lublin, łódź hybrydowa oraz quad z przyczepką. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewsku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ich działania można śledzić na profilach w mediach społecznościowych. Oprócz akacji „typowo strażackich” jak pożary, akcje ratownicze, krzewscy strażacy prowadzą szkolenia, pokazy w szkołach i przedszkolach, organizują wydarzenia lokalne.

W sobotę (27 września) świętowali 75. lecie jednostki. Był przemarsz, msza św. polowa, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy upamiętniającej jubileusz. Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy i wspomnienia. A po uroczystościach...

„Kilka godzin po zakończeniu obchodów druhowie z OSP Krzewsk ponownie ruszyli do akcji – tym razem gasząc pożar budynku gospodarczego w miejscowości Węgle-Żukowo. To symboliczne przypomnienie, że strażacka służba nie kończy się wraz z uroczystościami – trwa nieprzerwanie, zawsze wtedy, gdy potrzebna jest pomoc.” - czytamy w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku.