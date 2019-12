Aby święta były spokojnym czasem

Święta Bożego Narodzenia to czas wzmożonej pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Przedświąteczny, większy ruch obserwujemy szczególnie w rejonach centrów handlowych.

Jak informuje asp. szt. Wiktor Kaczmarek, w ubiegłym roku w okresie od 21-27 grudnia tylko na drogach miasta Elbląga doszło do 32 zdarzeń w ruchu drogowym. Pośpiech, roztargnienie to częste przyczyny „świątecznych kolizji”. Dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mogą powodować nietrzeźwi użytkownicy dróg, a zwłaszcza nietrzeźwi kierujący.

- Podczas planowania służby wyznaczyliśmy posterunki w celu badania trzeźwości kierujących – mówi naczelnik elbląskiej drogówki kom. Tomasz Krawcewicz. - Pamiętajmy aby zrezygnować z kierowania autem po tym jak wcześniej, nawet poprzedniego dnia, spożywaliśmy alkohol.

Nawet dziś, gdy dostępność do urządzeń badających stan trzeźwości jest powszechna, policjanci ujawniają kierujących, którzy nie będąc pewni swojego stanu zdecydowali się na to by wsiąść za kierownicę auta.

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy możemy kierować pojazdem, lepiej z tego zrezygnować. Na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą mieć wpływ warunki pogodowe m.in. opady śniegu, marznącego deszczu oraz śliskość jezdni związana z ujemną temperaturą. Policja apeluje w te dni o rozwagę.