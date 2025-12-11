Aktualne oferty pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, lakiernik samochodowy, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, wulkanizator, młodszy operator maszyn produkcyjnych, rzemieślnik- elektryk, elektromechanik sprzętu AGD;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli, stolarz, montażysta mebli, pomocnik montażysty mebli na wymiar;

SPECJALIŚCI: asystent brokera, grafik, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, młodsza/y pielęgniarka/ratownik medyczny w ambulatorium z izbą chorych, pielęgniarka, pracownik biurowy, pracownik socjalny, inspektor ds. gospodarki przestrzennej, młodszy specjalista, specjalista (K/M)/Podinspektor (K/M) ds. ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel psycholog, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel geografii;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, handlowiec menager, kucharz, pomoc kuchenna opiekun medyczny, pracownik sklepu, sprzedawca, fryzjer damsko- męski, opiekun/ka PCK;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca-brukarz, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do wycinki zadrzewienia ( z prawem jazdy kat. B ), pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany- kierowca, magazynier- kierowca, pracownik produkcji, szwaczka, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej- dowódca, konserwator;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu, kasjer- sprzedawca, konsultant ds. sprzedaży, pracownik gospodarczy- sprzątanie pomieszczeń biurowych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.