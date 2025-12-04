Aktualne oferty zatrudnienia w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: asystent brokera, główny księgowy, grafik, kierownik referatu (k/m) Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, młodsza/y pielęgniarka/ratownik medyczny w ambulatorium z izbą chorych, młodszy asystent rodziny, pielęgniarka, pracownik biurowy, pracownik socjalny, specjalista (k/m) podinspektor (k/m) ds. przedsiębiorczości i obsługi inwestorów, specjalista (k/m) podinspektor (k/m) ds. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel wychowania początkowego, nauczyciel psycholog, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, handlowiec menager, kucharz, opiekun medyczny, pracownik sklepu, sprzedawca, fryzjer damsko- męski;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca-brukarz, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do wycinki zadrzewienia ( z prawem jazdy kat. B ), pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik ogólnobudowlany, pracownik produkcji, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

konsultant ds. sprzedaży, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie P