Aktywny maj z MOSiR-em

Rowery, basen, festyn, koszykówka i kilka nowości. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się atrakcyjnie pod kątem planowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydarzeń. Warto zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem.

Dmuchane tory i nocne pływanie

Od 1 do 5 maja będzie można skorzystać ze znanej i lubianej atrakcji, czyli dmuchanych torów przeszkód w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, które umilą majówkę w mieście. Tory będą rozłożone na obu basenach: sportowym i rekreacyjnym, a skorzystać z nich będzie można w cenie standardowego biletu na basen.

17 maja po raz pierwszy na basenie Dolinka odbędzie się nocne pływanie. Od 22:00 będzie można skorzystać z basenów i saun. Czas pływakom umili delikatne brzmienie muzyki i kolorowe światła. Szczegóły podamy niebawem.

Kalbar, festyn i biegi z mapą

W sobotę, 11 maja, spotkamy się na rodzinnym festynie na Kalbarze przy ul. Agrykola 8, który będzie połączony z Biegami na Orientację. Na obiekcie będzie przygotowana strefa specjalna rekreacyjno-sportowa, animacje dla najmłodszych i biuro zawodów, w którym będzie można zapisać się na Biegi na Orientację. Trasa biegów będzie prowadziła przez park Dolinka. Zachęcamy do wzięcia udziału całe rodziny.

Rowery razy cztery

Każde wydarzenie, którego głównym motywem są rowery, cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego w maju będą aż cztery okazje, aby je wykorzystać. W niedzielę, 12 maja, odbędzie się kolejna odsłona imprezy Bażantarnia XC. W pierwszych kilkunastu godzinach limit dziecięcy został wypełniony (100 osób). W związku z dużym zainteresowaniem pula zapisów została zwiększona o kolejne 100 miejsc. Do udziału w wydarzeniu zachęcamy również młodzież 13+ i dorosłych.

Na 14 i 28 maja zaplanowane są rowerowe spacery z leśnikiem, które pozwolą odkryć tajniki Bażantarni. W niedzielę 19 maja spotkamy się ponownie, aby wybrać się na Miejską Wycieczkę Rowerową, której celem będzie Wysoka i Topolno Wielkie. Trzy dni później, czyli we wtorek 21 maja, wznowimy popołudniowe wycieczki rowerowe. Do tej pory były one organizowane tylko w wakacje, ale teraz zwiększymy ich częstotliwość.

III Mityng Pływacki

To doskonała okazja, aby podsumować sezon nauki i doskonalenia pływania z MOSiR-em. Przez ostatnie miesiące instruktorzy spotykali się cyklicznie z dziećmi i młodzieżą, szkoląc i szlifując ich umiejętności. Każde zajęcia poprawiały styl i aklimatyzowały uczestników z wodą. Mityng Pływacki odbędzie się 17 maja w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Ale nie martwcie się, nie będą to ostatnie zajęcia. Będą one odbywały się dalej.

Koszykówka 3x3

Zbliża się pierwszy w tym roku koszykarski turniej na świeżym powietrzu. Miłośników gry 3x3 już teraz zapraszamy 22 maja (środa) na godzinę 17:00 na Tor Kalbar, gdzie pojawi się także nasze biuro zawodów. Zapisy będą prowadzone na miejscu pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek, a do wygrania będą pamiątkowe medale i statuetki.

Zumba w parku Dolinka

W maju wyjdziemy również z zumbą na świeże powietrze. W czwartek, 23 maja, zajęcia odbędą się nie w sali fitness, ale w amfiteatrze w parku Dolinka. Od godziny 17:00 do 19:00 będzie można w pięknych okolicznościach przyrody potańczyć w rytm energetycznych hitów. Zumbę poprowadzą doświadczeni instruktorzy, między innymi Marcin Wierzbicki znany z zajęć w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”.

Aquathlon po raz szósty

Wspólnie z Maluchy Pływają zachęcamy do udziału w Aquathlonie, który pierwszy raz odbędzie się jeszcze w trakcie roku szkolnego, a nie w wakacje. W niedzielę, 26 maja, o godz. 12:00, w CRW Dolinka i obok, na stadionie piłkarskim, wystartują zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Niedługo wystartują zapisy. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi w poszczególnych kategoriach statuetki.

Aktywuj się z MOSiR-em

To program, na który składa się cała gama różnorodnych zajęć: Turbo Spalanie, Zumba, Joga, Zdrowy Kręgosłup, Zumba KIDS, różne formy Aqua Fitness, w tym również Aqua Senior. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Harmonogram zajęć znajduje się w zakładce https://mosir.elblag.eu/aktywuj-sie/.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń organizowanych przez MOSiR będą umieszczane w mediach społecznościowych i na stronie www.mosir.elblag.eu. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebook, Instagram i Tik Tok.

