Amerykański weekend rozpoczęty

W piątek (14 lipca) na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego rozpoczął się USĄ, czyli Amerykański Weekend w Elblągu II. Atrakcji przez trzy dni nie zabraknie. Zobacz zdjęcia.

Koncerty, wystawa amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki po Starym Mieście oraz malowanie w stylu Pin-Up Girls. Udział w koncertach jest bezpłatny, a cegiełka o wartości 10 złotych upoważnia do zwiedzenia wystaw i skorzystania z innych atrakcji. - Obejrzeć można około 30 starych aut. Serdecznie zapraszamy. To są auta z duszą, a każdy z nich ma inną, swoją, indywidualną. To po prostu jest zabawa, trzeba być trochę wariatem, trochę pasjonatem, żeby zajmować się tymi autami – mówi Sebastian Drewek, jeden z organizatorów wydarzenia.

Obejrzeć auta przyszła m.in. Elżbieta Wąsowska z dziećmi: Mariuszem i Darią. - Bardzo nam się one podobają, lubimy jeździć autem, mamy w domu, ale nie takie. Najbardziej podobają mi się te bez dachu. Mam nadzieję, że się takim przejadę - mówi 8-letni Mariusz.

- Ja też lubię auta, a te są wyjątkowe. Pierwszy raz mam okazję takie oglądać - dodaje 10-letnia Daria.



fot. Mikołaj Sobczak

Program na kolejne dni

sobota, 15 lipca

g. 10- 13 - II Elbląski Turniej Koszykówki Ulicznej o puchar G&S Classics

g. 16 - Mistrzostwa W Ujeżdżaniu Byka

g. 19 - Proud Mary - Tribute to CCR

g. 21 - Pierwszy Polski Elvis. Koncert Adama Gałki nazywanego Pierwszym Polskim Elvisem, jednego z najlepszych naśladowców Elvisa Presley'a w Europie. Artysta otrzymał oficjalny certyfikat od Priscilli, żony Presleya dla artysty o najbardziej zbliżonym głosie do głosu Elvisa.

Przez cały dzień dodatkowo: wystawa amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki wybranymi autami po terenie Starego Miasta, malowanie w stylu Pin-Up Girls

niedziela, 16 lipca: g. 10 - 15 (zakończenie imprezy)

wystawa amerykańskich aut i Motocykli

przejażdżki wybranymi autami po terenie Starego Miasta

malowanie w stylu Pin-Up Girls

Na terenie imprezy są stanowiska specjalne: prezentacja studio tatuażu, warsztat z możliwością wykonania na miejscu okolicznościowego nadruku na koszulkach, strefa animacji dla dzieci, strefa gastronomiczna i inne atrakcje.

Organizatorem USĄ - Amerykański Weekend w Elblągu jest G&S Classics we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest?