Apel w obronie TVN

17 grudnia sejmowa komisja kultury niespodziewanie wznowiła prace nad ustawą "lex TVN". Z naruszeniem regulaminu przeprowadzono głosowanie, na drodze którego ustawa wróciła pod obrady Sejmu. Po burzliwej debacie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw uchwale Senatu o odrzuceniu "lex TVN", co oznacza, że nowe prawo Sejm przyjął. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. TVN wystosował apel w obronie stacji i zachęca do jego podpisywania. PortEl przyłącza się do akcji w walce o wolne media.

Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.



Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.



W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN. PRZYŁĄCZ SIĘ DO APELU

Redakcja i wydawca portEl.pl