Autobusy pojadą inaczej

ZKM informuje o planowanych objazdach na wybranych liniach, które będą obowiązywać 17 września.

17.09.2026 od 11:00 do ok. 13:30 - objazdy na liniach nr 11, 15 i 17 na obu kierunkach

ZKM w Elblągu informuje, że 17.09. 2026 r. (czwartek) od godz. 11:00 do 13:30, w związku ze zgromadzeniem w celu uroczystego nadania imienia 16 Dywizji Zmechanizowanej, zamknięte dla ruchu zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. W tym czasie autobusy linii 11, 15 i 17 pojadą objazdem.

Trasy objazdu dla poszczególnych linii:

Linia nr 11

- w kierunku Rubna: Kościuszki – Wspólna – Nowowiejska, dalej po trasie .

- w kierunku Stagniewa: z ul. Nowowiejskiej – Sienkiewicza, dalej po trasie.

Linia nr 15

- w kierunku Skrzydlatej: Kościuszki – Wspólna – Nowowiejska, dalej po trasie.

- w kierunku Dębowej: z ul. Nowowiejskiej – Sienkiewicza, dalej po trasie.

Linia nr 17

- w kierunku ul. Ogólnej: Kościuszki – Wspólna – Agrykola, dalej po trasie.

- w kierunku Skrzydlatej: Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza, dalej po trasie.

Autobusy będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach zlokalizowanych na trasie objazdu.