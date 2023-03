Aż tylu prac z przedszkoli się nie spodziewaliśmy!

Na konkurs plastyczny, który ogłosiliśmy z EPWiK, otrzymaliśmy aż 119 prac od dzieci z ponad 30 przedszkoli! Jury ma naprawdę trudny wybór, wyniki ogłosimy w środę w Światowy Dzień Wody.

Prac nadesłanych na konkurs było tak dużo, że jak rozłożyliśmy, to – co widać na zdjęciu – zajęły całe biuro ogłoszeń portElu wraz ze schodami. Wszystkie trafiły do komisji konkursowej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, która wybierze zwycięzców.

Przypomnijmy, że razem z EPWiK zachęcaliśmy dzieci z elbląskich przedszkoli do narysowania pomocnika Zuzi, małej super bohaterki z Elbląga, która przekonuje mieszkańców do picia wody z kranu. Liczba nadesłanych prac przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Są wykonane różnymi technikami, trzymają bardzo wysoki poziom, więc jury będzie miało bardzo trudny wybór.

Przypomnijmy, że główną nagrodą w konkursie EPWiK jest rodzinny wyjazd od Dino Parku w Malborku (dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci) oraz zestaw klocków Lego o wartości 200 zł. Drugą nagrodą jest zestaw klocków Lego o wartości 200 zł, a trzecią – zestaw klocków Lego o wartości 150 zł. Z kolei przedszkole, do którego uczęszcza autor/autorka zwycięskiej pracy, zostanie nagrodzone kwotą 1500 zł netto z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych.

Wyniki konkursu podamy w środę, 22 marca, w Światowy Dzień Wody.

--- autopromocja ---