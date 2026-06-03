Back On The Road Night Riders 2026
Już 6 czerwca 2026 (sobota) widzimy się na wielkim otwarciu sezonu motoryzacyjnego w Elblągu! Wydarzenie odbędzie się na Górze Chrobrego w godz. 15-21.
To będzie wieczór pełen:
- świetnych aut i motocykli
- wyjątkowych projektów
- dobrej muzyki
- konkursów i atrakcji
- stref gastronomicznych
- stoisk partnerskich
- i niesamowitej moto atmosfery!
Czas wyciągnąć maszyny z garaży, zrzucić pokrowce i dopieścić każdy detal
Chcemy widzieć blask lakieru, słyszeć ryk silników i poczuć zapach benzyny!
Co nas czeka?
Konkursy:
• konkurs Limbo / najniższe auto
• konkurs na najlepiej brzmiący wydech – auta
• konkurs na najlepiej brzmiący wydech – motocykle
• konkurs rzut oponą w dal
Harmonogram konkursów:
• 16:30 – Limbo
• 17:00 – rzut oponą w dal
• 18:00 – konkursy wydechu
Strefa gastronomiczna
O jedzenie zadba Bistro Korytko Elbląg
Na miejscu znajdziecie:
kiełbaski z grilla
domowe zapiekanki
pyszne ciasta
napoje
piwo bezalkoholowe
Strefa charytatywna
Na wydarzeniu pojawi się również Fundacja Kocia Chatka!
Na ich stoisku znajdziecie:
torby z kocimi motywami
legowiska dla kotów
kocyki
gadżety dla miłośników kotów
specjalne wzory przygotowane na zlot
Cały dochód ze sprzedaży trafia na pomoc kotom z Elbląga i okolic
Możecie również wesprzeć fundację:
wrzucając datek do puszki
przynosząc mokrą i suchą karmę dla kotów
Kocia kawiarnia Markicia
Na zlocie pojawi się również #KociaKawiarniaMarkicia
Podczas wydarzenia będą zbierane środki na elbląskie schronisko dla kotów
Dla najmłodszych przygotowano:
malowanie twarzy
tatuaże brokatowe
loterię niespodziankę
rękodzieło wykonane przez Małgosię ze Stowarzyszenia DaKota
kocie bluzy, gumki i wyjątkowe gadżety
Specjalni goście
Na wydarzeniu pojawi się również grupa:
Amerykańcy Elbląg – Muscle Runner
Będziecie mogli zobaczyć wyjątkowe amerykańskie maszyny, klasyki i prawdziwe V8
Dla uczestników
• spotkaj pasjonatów motoryzacji
• zrób zdjęcia swoich projektów
• pogadajmy o motoryzacji
• poznaj lokalne ekipy i grupy
• zobacz wyjątkowe auta i motocykle
Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zlocie motoryzacyjnym organizowanym przez Night Riders Elbląg.
Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa.
Zabrania się:
• strzelania z wydechu poza wyznaczonym czasem
• palenia gumy oraz driftu poza wyznaczonym miejscem i czasem
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator ma prawo usunąć osoby nieprzestrzegające regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Nieważne, czy latasz klasykiem, japońcem, stance, daily czy grubym projektem performance — to jest Twój dzień!
Wpadajcie całymi ekipami i rozpocznijmy sezon 2026 tak, jak trzeba.