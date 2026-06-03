Back On The Road Night Riders 2026

Już 6 czerwca 2026 (sobota) widzimy się na wielkim otwarciu sezonu motoryzacyjnego w Elblągu! Wydarzenie odbędzie się na Górze Chrobrego w godz. 15-21.

To będzie wieczór pełen:

- świetnych aut i motocykli

- wyjątkowych projektów

- dobrej muzyki

- konkursów i atrakcji

- stref gastronomicznych

- stoisk partnerskich

- i niesamowitej moto atmosfery!

Czas wyciągnąć maszyny z garaży, zrzucić pokrowce i dopieścić każdy detal

Chcemy widzieć blask lakieru, słyszeć ryk silników i poczuć zapach benzyny!

Co nas czeka?

Konkursy:

• konkurs Limbo / najniższe auto

• konkurs na najlepiej brzmiący wydech – auta

• konkurs na najlepiej brzmiący wydech – motocykle

• konkurs rzut oponą w dal

Harmonogram konkursów:

• 16:30 – Limbo

• 17:00 – rzut oponą w dal

• 18:00 – konkursy wydechu

Strefa gastronomiczna

O jedzenie zadba Bistro Korytko Elbląg

Na miejscu znajdziecie:

kiełbaski z grilla

domowe zapiekanki

pyszne ciasta

napoje

piwo bezalkoholowe

Strefa charytatywna

Na wydarzeniu pojawi się również Fundacja Kocia Chatka!

Na ich stoisku znajdziecie:

torby z kocimi motywami

legowiska dla kotów

kocyki

gadżety dla miłośników kotów

specjalne wzory przygotowane na zlot

Cały dochód ze sprzedaży trafia na pomoc kotom z Elbląga i okolic

Możecie również wesprzeć fundację:

wrzucając datek do puszki

przynosząc mokrą i suchą karmę dla kotów

Kocia kawiarnia Markicia

Na zlocie pojawi się również #KociaKawiarniaMarkicia

Podczas wydarzenia będą zbierane środki na elbląskie schronisko dla kotów

Dla najmłodszych przygotowano:

malowanie twarzy

tatuaże brokatowe

loterię niespodziankę

rękodzieło wykonane przez Małgosię ze Stowarzyszenia DaKota

kocie bluzy, gumki i wyjątkowe gadżety

Specjalni goście

Na wydarzeniu pojawi się również grupa:

Amerykańcy Elbląg – Muscle Runner

Będziecie mogli zobaczyć wyjątkowe amerykańskie maszyny, klasyki i prawdziwe V8

Dla uczestników

• spotkaj pasjonatów motoryzacji

• zrób zdjęcia swoich projektów

• pogadajmy o motoryzacji

• poznaj lokalne ekipy i grupy

• zobacz wyjątkowe auta i motocykle

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zlocie motoryzacyjnym organizowanym przez Night Riders Elbląg.

Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa.

Zabrania się:

• strzelania z wydechu poza wyznaczonym czasem

• palenia gumy oraz driftu poza wyznaczonym miejscem i czasem

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

Organizator ma prawo usunąć osoby nieprzestrzegające regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Nieważne, czy latasz klasykiem, japońcem, stance, daily czy grubym projektem performance — to jest Twój dzień!

Wpadajcie całymi ekipami i rozpocznijmy sezon 2026 tak, jak trzeba.