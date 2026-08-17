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Bądź na pocztówce! Zrób z nami historię

 Elbląg, Bądź na pocztówce! Zrób z nami historię
fot. Katarzyna Nikiciuk

Pora na najbardziej uśmiechniętą fotkę w historii Elbląga! Wpadnij pod katedrę i daj się uwiecznić.

W tym roku Elbląg obchodzi jedyne w swoim rodzaju, 780. urodziny nadania praw miejskich! Z tej okazji Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” zaprasza wszystkich Elblążan i turystów do wspólnej, pamiątkowej fotografii. W końcu coś wyjątkowego musi pozostać po naszych urodzinach, prawda?

Nasze wspólne zdjęcie będzie wykonane w piątek (21 sierpnia) o godz. 18:30 na placu przed katedrą św. Mikołaja. Bądźcie punktualni i zabierzcie ze sobą dobre humory!

Ale to nie koniec niespodzianek! Z tej pamiątkowej fotografii powstanie aż 2000 darmowych pocztówek, które będą rozdawane podczas parady z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Nie przegapcie okazji, by trafić na widokówkę.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Co roku idę do jakiegoś oddalonego stoiska i kupuję jeden najtańszy bochenek chleba i tak w absurdalnej cenie, ale kupuję - i wtedy już koniec święta
  • Bóg jest okrutny, kolejny raz pozwolił zginąć swoim wiernym wyznawcom w drodze do miejsca kultu. Bóg tak chciał, więc zginęli. Czy może wystawił ich na próbę??
  • @Ament - To jest pierwsze przykazanie Dekalogu. Pochodzi z Biblii, z Księgi Wyjścia (Księga Wyjścia 20,3). Nakazuje ono wiarę w jednego Boga i zabrania czczenia innych bóstw lub stawiania cokolwiek na pierwszym miejscu przed Stwórcą. Znaczenie i kontekst ◦ Jedyny Bóg: Uznajesz tylko jednego Boga. ◦ Brak bałwochwalstwa: Nie czcij innych figur, rzeczy ani ludzi jak bogów.
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