Bądź na pocztówce! Zrób z nami historię

Pora na najbardziej uśmiechniętą fotkę w historii Elbląga! Wpadnij pod katedrę i daj się uwiecznić.

W tym roku Elbląg obchodzi jedyne w swoim rodzaju, 780. urodziny nadania praw miejskich! Z tej okazji Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” zaprasza wszystkich Elblążan i turystów do wspólnej, pamiątkowej fotografii. W końcu coś wyjątkowego musi pozostać po naszych urodzinach, prawda?

Nasze wspólne zdjęcie będzie wykonane w piątek (21 sierpnia) o godz. 18:30 na placu przed katedrą św. Mikołaja. Bądźcie punktualni i zabierzcie ze sobą dobre humory!

Ale to nie koniec niespodzianek! Z tej pamiątkowej fotografii powstanie aż 2000 darmowych pocztówek, które będą rozdawane podczas parady z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Nie przegapcie okazji, by trafić na widokówkę.