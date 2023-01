\"Bawcie się świetnie i zapomnijcie się na chwilę\". Studniówka IV LO

W piątkowy (13 stycznia) wieczór na studniówce bawili się maturzyści IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - Bawcie się świetnie i zapomnijcie się na chwilę, zanurzcie się w cudownej zabawie i myślcie o tym, co jest tu i teraz - mówiła dyrektor szkoły Hanna Szuszkiewicz. Zobacz zdjęcia.

Część oficjalną studniówki poprowadzili uczniowie IV LO Natalia Sztybor i Jan Baranowski. - Czujemy się zaszczyceni, gdy widzimy tyle dziś osób, które od kilku lat uczą nas. Doceniamy, że zechcieliście spędzić z nami ten wieczór, dziękujemy wszystkim gościom za przyjęte zaproszenia. Przeszliśmy razem i z osobna wiele sukcesów i trosk. Przed nami dokładnie 111 dni do egzaminów maturalnych - mówili m.in. Natalia i Jan.

Przyszłych maturzystów i gości powitała Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, do którego należy IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu. - Przysłowiowe sto dni do matury, ale myślę, że ten piątek trzynastego stycznia to samo dobro. Bawcie się świetnie i zapomnijcie się na chwilę, zanurzcie się w cudownej zabawie i myślcie o tym, co jest tu i teraz. Za wami dwanaście lat edukacji, która kończy się egzaminem maturalnym. Wszystko przed wami - mówiła dyrektor Hanna Szuszkiewicz.

Dyrektor podziękowała nauczycielom i rodzicom oraz przypomniała czas pandemii, który był dla uczniów trudny. - Był to czas wyjątkowy i akurat „dopadł” was, na prawie dwa lata, które byliście w liceum. To czas, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Zmierzyliśmy się z nim wspólnie. Było trudno. Ale dziś jest czas, by troszeczkę się zatracić. Bal studniówkowy czas zacząć - mówiła dyrektor.

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego poloneza w wykonaniu przyszłych maturzystów z IV LO. Potem była już tylko wspaniała zabawa do białego ranna. Studniówka IV LO odbyła się w hotelu Focus Premium Elbląg.